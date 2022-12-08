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Движение заговорщиков: кто такие QAnon и в чем их обвиняют в Германии

Как виртуальная идеология завоевала реальный мир и чуть не свергла немецкое правительство
Фото: REUTERS/Heiko Becker
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7 декабря немецкая газета Zeit сообщила о масштабной операции, в которой было задействовано более 3 тыc. сотрудников полиции и контрразведки. По 130 адресам в разных городах Германии были проведены обыски и аресты. 52 человека обвиняются властями страны, ни много ни мало – в причастности к заговору с целью государственного переворота с применением насилия. Заявляется о принадлежности арестованных к ультраправым террористическим организациям, в том числе, движению «Рейхсбюргеров» и их приверженности идеям QAnon. Однако, судя по всему, всё немного сложнее и интереснее. «Известия» изучили историю вопроса.

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Еще каких-то 5 лет назад термин QAnon вызывал у политологов и журналистов саркастическую улыбку. Впрочем, и сейчас основные американские и европейские СМИ используют это слово для обозначения антологии всех известных «теорий заговора» по обе стороны океана: от охотников за рептилоидами до антипрививочников. Правда, теперь к ним обязательно добавляется обвинение в ультранационализме и использовании «языка ненависти». Действительно, если попытаться объяснить идеологию QAnon, то едва ли получится это сделать лаконично. А всё потому, что не имеющее ни лидера, ни структуры движение, захватившее умы десятков миллионов человек по всему миру, родилось в октябре 2017 года всего на нескольких тредах одного из американских имиджбордов, то есть, проще говоря — десятка сообщений на форуме от неопознанного автора.

Вначале повествование QAnon больше напоминало эпос, в котором США Дональд Трамп вместе с соратниками сражается с мировым глобализмом, представленным Хиллари Клинтон, Джорджем Соросом, Биллом Гейтсом, множеством американских и европейских политиков и звезд шоу-бизнеса (тот самый «deep state»). А исходной точкой движения считается опубликованная WikiLeaks утечка 21 тыс. электронных писем бывшего главы администрации Билла Клинтона и руководителя предвыборного штаба Хиллари, Джона Подесты. Как известно, во взломе почтового ящика чиновника американские спецслужбы тогда обвинили специалистов ГРУ РФ, явив миру печально известную доктрину «российского вмешательства». Скандал, в свою очередь, породил теорию о педофильском лобби среди американских политических элит, известную как Pizzagate. Ее следующими звеньями стали «дело Джеффри Эпштейна» и отчасти — движение #MeToo.

Движение заговорщиков
трамп
Фото: Global Look Press/Alex Edelman
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Какое-то время не выходивший за пределы Сети протест не вызывал у вашингтонских элит ничего кроме ухмылки, но с течением времени смешного становилось всё меньше. За год с небольшим QAnon смогло завоевать огромное число последователей в США и Европе, включая конгрессменов и видных деятелей Республиканской партии. Опрос Pew Research, проведенный в сентябре 2020 г., показал, что 41% избирателей-республиканцев считают, что QAnon «в некоторой степени» или «очень хорош» для страны. Вскоре о его поддержке заявили трамписты из MAGA («Make America Great Again»). На вопрос о QAnon сам Трамп ответил следующее: «Я слышал, что эти люди, любят нашу страну. Я знаю, что им нравлюсь, и я ценю это».

В дальнейшем QAnon продолжал трансформироваться, вбирая в себя все больше разнообразных версий, теорий и идей, зачастую — весьма радикальных. Многие сторонники QAnon считают пандемию коронавируса искусственно созданной, а кто-то разыскивает наследника спасшегося Джона Кеннеди. Вирутальный мир окончательно перемешался с реальным, и потому нет ничего удивительно, что некоторые из тезисов QAnon были подхвачены представителями радикальных идеологий по обе стороны Атлантики.

QAnon пересекает океан

Продвижение QAnon в Европе связывают с фигурой Стивена Бэннона, руководителя избирательной кампании Дональда Трампа и впоследствии старшего советника по политическим вопросам в его администрации. Бэннон неоднократно оказывал публичную поддержку правоконсервативным движениям в Европе. Известны его встречи с представителями «Национального объединения» Марин Ле Пен, «Народной партии» Бельгии, итальянской «Лиги Севера» и «Альтернативы для Германии» с целью создания континентального политического альянса под названием «Движение» (The Movement).

Движение заговорщиков
Марин Ле Пен и Стивен Бэннон

Марин Ле Пен и Стивен Бэннон

Фото: Getty Images/Sylvain Lefevre

Впрочем, в случае с «Альтернативой для Германии», далеко не все ее члены выступили за создание такого рода коалиции. Тогдашний сопредседатель партии Александр Гауланд назвал этот проект «иллюзией».

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На сегодня в Германии, как и везде, QAnon по-прежнему не имеет конкретной политической платформы и остается абстрактной, путешествующей в Сети идеей, которая объединяет сторонников разнообразных протестных групп безотносительно к их политическим предпочтениям. Иными словами, приверженцев QAnon можно найти как в числе избирателей «Альтернативы для Германии», так и среди тех, кто голосовал за «Левых».

Виновата всё равно «АдГ»

Между тем, немецкие специальные службы развернули по-настоящему масштабную спецоперацию. Несостоявшихся революционеров ищут и находят среди бывших и действующих офицеров Бундесвера, полицейских и политиков. Как пишет Zeit, мятежники планировали впоследствии восстановить в Германии новое правительство во главе с представителем древнего аристократического рода Хайнрихом Рейссом (в соответствии с фамильной традицией именования — Генрихом XIII). Отдельно подчеркивается, что бывшему депутату «Альтернативы для Германии», а ныне — судье, Биргит Малсак-Винкеманн предназначался пост министра юстиции.

Движение заговорщиков
Генриха XIII Ройсса арестовали в ходе рейдов против «Рейхсбюргеров» 

Генриха XIII Ройсса арестовали в ходе полицейских рейдов против «Рейхсбюргеров»

Фото: Getty Images/picture alliance
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Нет никаких оснований для того, чтобы объединять немецких правых с «Рейхсбюргерами» и сторонниками QAnon в одно политическое движение, а происходящее больше напоминает попытку отвлечь общественность от реальных проблем в стране, заявил в интервью «Известиям» руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

И те, и другие представляют собой неформализованные и неопределенные группы людей, чьи политические взгляды могут кардинально отличаться. «Рейсхбюргеры» — это идеология, не признающая легитимность Федеративной Республики Германия и продвигающая неподчинение государственному аппарату. QAnon вобрало в себя все возможные «теории заговора». Говорить о том, что они каким-то образом связаны с реальной политической партией «Альтернатива для Германии» — некорректно и неправомерно. Вполне вероятно, что накануне годовщины (8 декабря — Ред.) принятия присяги действующим правительством этими арестами Федеральное ведомство по охране конституции пытается продемонстрировать, что не зря получает финансирование из средств налогоплательщиков, — сказал эксперт.

К слову, родоначальником дома Рейсс считается Генрих I Русский… Как абсолютно серьезно пишет германская пресса, следствие проверяет связи заговорщиков с Россией.

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