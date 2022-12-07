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Фигуранты дела о подготовке госпереворота в ФРГ планировали создать свою армию

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Фото: REUTERS
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Подозреваемые в подготовке госпереворота в ФРГ, помимо прочего, планировали создать свою армию. Об этом заявил 7 декабря генеральный прокурор Германии Петер Франк.

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По данным ведомства, подозреваемые внутри своего объединения создали совет, подобный правительству.

«Кроме этого совета, который планировал создать новую структуру государства, по нашим сведениям, их «военное крыло» должно было основать новую немецкую армию», — отметил Франк.

Ранее в этот день стало известно, что полиция Германии проводит одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага с целью государственного переворота. Уточнялось, что 3 тыс. полицейских с раннего утра обыскивают более 130 домов и квартир по всей стране.

В причастности к подготовке к госперевороту подозревают 52 человека. 25 человек, которые, как утверждается, были членами террористической организации правого толка либо поддерживали ее, уже арестованы. В том числе была задержана бывшая депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Биргит Мальзак-Винкеманн.

Уточнялось, что многие из задержанных прошли службу в бундесвере. Подозреваемые занимались вербовкой в свои ряды сторонников, прежде всего в Вооруженных силах ФРГ и полиции.

Отмечалось, что среди задержанных есть гражданка РФ Виталия Б. Представитель посольства России в Берлине подчеркнул, что дипмиссия не получала уведомлений о задержании россиянки. Диппредставительство заявило, что дипломатические учреждения не поддерживают контакты с представителями нелегальных формирований.

Как добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это внутренняя проблема ФРГ, Берлин сам констатирует, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может.

В тот же день сенатор Владимир Джабаров предрек Западу серьезные проблемы после попытки госпереворота в ФРГ. Политик высказал мнение, что на фоне усугубляющегося экономического кризиса подобные инциденты могут участиться, а во время периода процветания государства риск нарушения внутренней целостности страны меньше.

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