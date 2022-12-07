По делу о подготовке переворота в ФРГ задержана экс-депутат АдГ

Бывшая депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Биргит Мальзак-Винкеманн задержана. Об этом 7 декабря сообщила газета Die Welt.

По данным издания, около 6:00 (8:00 мск) спецназ подъехал к таунхаусу политика и проломил входную дверь. В доме Мальзак-Винкеманн провели обыск, а ее саму арестовали и увезли под конвоем.

По данным Die Zeit, после планировавшегося в ФРГ переворота она должна была стать министром юстиции.

В то же время сопредседатели АдГ Тино Хрупалла и Алис Вайдель выступили с осуждением планов по подготовке переворота. Они подчеркнули, что полностью доверяют властям и потребовали быстрых и полных разъяснений.

Ранее в этот день стало известно, что полиция Германии проводит одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага с целью государственного переворота. Уточнялось, что 3 тыс. полицейских с раннего утра обыскивают более 130 домов и квартир по всей стране.

В причастности к подготовке к госперевороту подозревают 52 человека. 25 человек, которые, как утверждается, были членами террористической организации правого толка, либо поддерживали ее, уже арестованы.

Отмечалось, что среди задержанных есть гражданка РФ Виталия Б. Представитель посольства РФ в Берлине подчеркнул, что дипмиссия не получала уведомлений о задержании россиянки.

Как добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это внутренняя проблема ФРГ, Берлин сам констатирует, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может.

Депутат бундестага и представитель фракции АдГ Евгений Шмидт в беседе с «Известиями» выразил мнение, что ситуация с планируемым госпереворотом в Германии придумана для того, чтобы отвлечь население от насущных проблем. По его словам, «на наших глазах стряпается медийная провокация».