Автомойка: чем грозит экономике попадание России в черный список FATF

Стало известно о риске включения России в черный или серый списки Группы по разработке мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Вхождение в один из этих списков (особенно черный) грозит тяжелыми последствиями для финансовой системы страны, крайне осложнив, к примеру, операции по внешней торговле. Вместе с тем эксперты считают, что Россию будет непросто внести в один из этих списков из-за сложной процедуры. Подробности — в материале «Известий».

Агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники, сообщило, что возможное решение о внесении России в один из «штрафных» списков FATF может иметь прямые последствия для российско-индийской торговли и сотрудничества по множеству направлений. Как якобы сообщила российская сторона, в ситуации фактической финансовой блокировки вести финансовые операции между странами будет крайне сложно. Отметим, что сейчас председателем FATF является индиец Раджа Кумар, а Индия в целом, как сообщается в источниках агентства, имеет «особый авторитет» в организации.

Что такое FATF и чем она занимается

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) была создана в 1989 году странами G7. Усиление глобализации, феномен офшоров и свободное движение капитала потребовали ужесточения контроля со стороны регуляторов на международном уровне. Впоследствии к организации присоединились множество развивающихся стран. Россия вступила в FATF в 2003 году.

С 1990-х годов FATF занимается разработкой правил международного финансового мониторинга и их исполнения. Рекомендации FATF являются руководством к действию для финансовых властей, банков и корпораций, которые должны проводить процедуры комплаенса различных транзакций в соответствии с ними. С начала нынешнего века составляются черный и серый списки (на языке группы «высокорисковые юрисдикции» и «юрисдикции под усиленным мониторингом» соответственно), в которые попадают страны, не соблюдающие или недостаточно соблюдающие правила группы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В феврале 2023 года членство России в FATF было приостановлено. До этого решения степень участия РФ в организации несколько раз ограничивалась (в частности, ограничения касались участия в разработке правил группы). При этом сама приостановка членства никакого эффекта на ведение операций с участием российских финансовых организаций и компаний не оказала.

Как принимаются решения в FATF

FATF проводит свои пленарные заседания три раза в год. Следующее состоится в июне.

— Согласно п. 19 Мандата группы, решения пленума FATF принимаются консенсусом, — рассказала «Известиям» эксперт Центра Россия–ОЭСР РАНХиГС Александра Коваль. — Возможности принятия решений в условиях отсутствия консенсуса Мандатом FATF не регламентированы.

При этом решение FATF о внесении той или иной страны в любой из списков может занять много лет, которые требуются на всестороннее изучение вопроса о несоответствии финансовой деятельности в государстве предписаниям организации.

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает на пленарном заседании Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), июнь 2022 года Фото: Getty Images/picture alliance

Какие проблемы приносит внесение в один из списков

В перечне «высокорисковых юрисдикций» всего три страны: КНДР, Мьянма и Иран. Последний был внесен в список только в 2020 году после многолетних обсуждений. Серый список намного шире, и государства там встречаются самые разные: бедные африканские страны (ДР Конго, Сенегал), всемирно известные офшоры (Гибралтар, Каймановы острова, Панама), а также некоторые крупные экономики с развитыми финансовыми системами (Турция, ОАЭ). Последние, несмотря на усиленный мониторинг и дополнительные требования комплаенса, ведут международный бизнес, не испытывая каких-либо непреодолимых сложностей, и свободно привлекают капитал, в том числе и крупный.

Свободно проводить финансовые операции со странами, включенными в черный список FATF, практически невозможно, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

— Любая финансовая операция будет сталкиваться c углубленными процедурами due diligence, с жесточайшим банковским комплаенсом, который, в свою очередь, будет по каждой операции запрашивать разрешение у государственных ведомств страны, в которой зарегистрирован банк, отвечающих за их мониторинг (в России аналог — Федеральная служба по финансовому мониторингу). Это не означает, что сделки совсем не смогут проводиться, но согласование может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев. Также в процедуры согласования будут вовлечены инвестиционные дома и компании по проведению платежей.

По словам финансового аналитика Марка Гойхмана, в случае попадания России в данный список дополнительно крайне осложнятся, в частности, операции по импорту и экспорту. Компании и страны, участвующие, например, в параллельном импорте в Россию, могут потерять такую возможность.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Ограничения распространятся и на вполне бытовые платежи. В частности, россияне не смогут получать переводы из многих зарубежных стран. Или, наоборот, переводить в них свои средства, например, для обучения детей-студентов, содержания родственников. Попадание в черный список очень негативно отражается на хозяйственной деятельности страны, возможностях ее международного сотрудничества, развития в целом.

Что касается серого списка, то, по словам Миронюка, в этом случае последует усиление тенденции по закрытию иностранных счетов и отказу в обслуживании клиентов.

— Другим неприятным моментом являются требования к стране для выхода из серого списка FATF. Ими могут быть изменение налогового режима, открытость реестров директоров, бенефициаров и других подобных реестров, прозрачность сделок, участие в обмене информацией, принятие необходимых законов и т. д.

Насколько велики шансы попадания России в один из списков

По словам директора по стратегии «Финам» Ярослава Кабакова, нельзя исключать изменения статуса России из-за оказываемого на FATF давления со стороны Украины.

Фото: REUTERS/Ministry of Foreign Affairs of Japan

— Это также может поставить под угрозу проекты и сотрудничество в различных сферах, одной из уязвимых точек являются проекты с Индией и рядом развивающихся экономик . Окончательное решение о включении России [в один из списков] принимается группой стран — членов FATF на основе анализа деятельности в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Для стран G7 здесь большое поле для творчества.

— Учитывая данные обстоятельства, можно предположить вариант во многом компромиссный, — рассказал Гойхман. — Включение России в черный список вряд ли возможно. Такое решение сильно ударит и по зарубежным контрагентам нашей страны и российских компаний. Ведь этот список — «многосторонний», палка даже не о двух, а о многих концах. Вероятно, значительное число стран будут возражать против такого действия.

Он добавил, что тем не менее стремление FATF ужесточить позицию по отношению к России способно стимулировать определенные шаги. И тогда промежуточный вариант с серым списком может оказаться приемлемым. Но практически это мало что изменит, поскольку санкционные ограничения в отношении расчетов с российскими контрагентами уже достаточно жесткие. Фактически они во многом соответствуют комплаенсу со странами в сером списке.

— Таким образом, наиболее вероятно, что Россию либо вообще не включат в списки ФАТФ, либо ограничатся серым цветом. В таком случае последствия по сравнению с нынешним положением окажутся незначительными, — заключил Гойхман.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В свою очередь, Александра Коваль отмечает, что хотя риск включения России в один из списков существует, Украина, неоднократно обращавшаяся с таким требованием, не является полноправным членом FATF, а имеет статус члена только в региональном органе. Для включения России в черный список соответствующее предложение должно поступить со стороны полноправного участника группы, добавила собеседница «Известий».