Энергокризис, рост цен, мигранты, конфликт на Украине — эти и многие другие проблемы серьезно ударили по поддержке правительства ФРГ. В итоге ультраправая «Альтернатива для Германии» стала второй по популярности партией в стране , демонстрируют социологические опросы. Несмотря на то что у этой политической силы нет реальных успехов войти в правящую коалицию на следующих выборах в 2025 году, это серьезный звонок для последней и нынешнего канцлера Олафа Шольца, поскольку и его рейтинг неуклонно снижается . О том, как самая нерукопожатная партия выбивается в лидеры и при чем тут «российский фактор», — в материале «Известий».

Правые дотянулись до левых

Последний опрос Deutschlandtrend, проведенный социологическим институтом Infratest dimap для телеканала ARD, показал, что АдГ, которая считается в ФРГ ультраправой, прочно сравнялась с правящей Социал-демократической партией (СДПГ). Если бы выборы проходили сейчас, они обе получили бы по 18% голосов . Первенство удерживает Христианско-демократический союз (ХДС) — его поддерживают 29% опрошенных.

Схожую картину демонстрируют и другие соцопросы, проведенные за последнюю неделю . Согласно им, рейтинг социал-демократов не превышает 20%, и это притом что на парламентских выборах 2021 года СДПГ набрала 25,7%. Не лучше обстоят дела и у ее партнера по коалиции — свободных демократов (СвДП). Их поддержка опустилась до 7%, хотя два года назад за СвДП проголосовали 11,5% избирателей. Что касается АдГ и ХДС, они улучшили свое положение. На прошлых выборах в бундестаг «Альтернативу» поддержали лишь 10,3%, а блок ХДС/ХСС — 24,1%.

Канцлер Германии Олаф Шольц Фото: REUTERS/Kay Nietfeld

Залогом успеха АдГ главным образом стали неудачи правящей коалиции . Как отмечает Der Spiegel, избирателей раздражают медлительность и неповоротливость правительства Олафа Шольца. Рост инфляции, вопрос мигрантов и спорный закон об отоплении (он предполагает, что с 2024 года каждая вновь установленная система должна работать на 65% на зеленых источниках энергии) — проблемы, с которыми приходится ежедневно сталкиваться «светофорной коалиции» . К примеру, в апреле 2023 года потребительские цены в ФРГ выросли на 7,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2022-го. Несмотря на то что апрельский показатель лучше мартовского, жители Германии в целом не привыкли к такой инфляции.

При этом немецкий политолог Александр Рар считает, что социал-демократам всё сложнее находить компромиссы со своими младшими партнерами.

— Три партии в правительстве — это много. Когда две партии, трудно договариваться, а тут аж три. Свободные демократы во главе с министром финансов Кристианом Линднером более консервативны . Они больше делают для бизнеса, рыночной экономики, поддерживают промышленность. А «Зеленые» — партия революционеров. Они хотят во что бы то ни стало провести зеленые сделки, поставить экономику на зеленые рельсы, отказавшись от старых подходов. А это стоит очень больших денег , которых в Германии сегодня нет, — сказал он «Известиям».

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер полагает, что социал-демократам вряд ли удастся вновь возглавить правительство — уж слишком много накопилось экономических проблем . По его словам, гораздо больше шансов у христианских демократов.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler

— Никто не добьется абсолютного успеха, но нельзя исключать вариант коалиции ХДС и «Зеленых». Вот только «Зеленых» может не хватить , и тогда, возможно, присоединятся свободные демократы. Не исключена и новая «Большая коалиция» с СДПГ — многие социал-демократы этого хотели бы, поскольку им комфортно в роли младших партнеров, — отметил он.

У АдГ же нет шансов войти в правительство, поскольку остальные партии не рискнут с ними пойти в коалицию . При этом главная причина заключается в их идеологическом уклоне. Кроме того, мейнстримовые СМИ изображают «Альтернативу» как ультраправую силу, что на фоне исторического прошлого у многих граждан вызывает опасения или даже отторжение .

Слабое лидерство Шольца

Другой проблемой нынешнего правительства стало снижение популярности канцлера Олафа Шольца . Согласно последним опросам, его работу на посту одобряют лишь 32% немцев. При этом не удовлетворены его работой вдвое больше — 66% . Фаворитами опросов стали однопартиец Шольца — министр обороны Борис Писториус и глава МИДа Анналена Бербок («Зеленые»).

— Писториус смог себя проявить настоящим немцем , — отметил Рар. — Такие политики гражданам ФРГ очень нравятся. Сначала тут поддерживали Бербок, которая всюду объявляла войну России. Немцам нравится, когда их политики выступают жестко. Писториус, в отличие от женщин, которые до него управляли министерством обороны, показался «крепким орешком» . Многим импонирует, что во главе армии стоит человек, который может жестко говорить.

По мнению политолога, Писториус даже мог бы заменить Шольца, но для этого в Социал-демократической партии должна произойти революция.

Министр обороны Германии Борис Писториус Фото: REUTERS/Annegret Hilse

— Должен разразиться какой-то скандал, который свалит с пьедестала Шольца , как когда-то случилось с канцлером Вилли Брандтом из-за шпионского скандала. Еще во время его правления он был смещен. Тогда пришел Гельмут Шмидт, — напомнил эксперт.

Брутер отмечает, что соперником Шольца остается и Бербок. По его словам, местные элиты даже рассматривают ее как основного кандидата в канцлеры ФРГ.

— Бербок очень хороша для людей с клиповым мышлением. Она очень громкая . Однако рейтинг социал-демократов повыше, чем у «Зеленых», и пока Шольц больше устраивает политическую закулису. Поэтому на сегодня это нереально, но теоретически возможно, — добавил политолог.

Несмотря на то что рост популярности АдГ во многом связан с недовольством правящей коалицией, всё же часть немцев поддерживает «Альтернативу» в том числе и потому, что им близки ее идеи.

— Две трети людей, готовых голосовать за «Альтернативу для Германии», говорят, что делают это по протестным соображениям , потому что они не могут высказываться за правящие партии, с которыми они полностью не согласны. Однако треть готовых голосовать за «Альтернативу» подчеркивает, что делает это по идеологическим и политическим соображениям , — напомнил Рар.

При этом он добавил, что буквально на днях Немецкий институт по правам человека опубликовал доклад, адресованный правительству и политикам, в котором обосновывается запрет деятельности АдГ в стране. Выдержки из доклада процитировали ведущие немецкие СМИ. Рар считает, что если так пойдет и дальше, власти действительно поставят вопрос о запрете партии . По его словам, системные политсилы начинают нервничать и боятся, что могут лишиться поддержки прежнего электората на земельном уровне.

Фото: Global Look Press/dpa/Michael Reichel

К АдГ сейчас переходит часть электората социал-демократов. Одна из причин — положительное отношение к России , заметил Брутер. Он подчеркнул, что многие из сторонников социал-демократов не настроены против РФ и внутри Социал-демократической партии достаточно сильны пророссийские течения . То есть зачастую уходят те, кто не склонны поддерживать сумасшедшего лидера ХДС Фридриха Мерца, считая, что АдГ — это единственная здравомыслящая политическая сила, резюмировал политолог.



Вопреки тому, что многие немцы придерживаются жесткой линии в отношении Москвы после начала СВО, чрезмерная активность Берлина в поддержке Украины пугает значительную часть граждан . В частности, соцопрос, проведенный институтом Infratest dimap в марте этого года, продемонстрировал: 28% респондентов в западных федеральных землях и 40% на востоке ФРГ уверены, что Германия слишком сильно поддерживает Украину оружием.

Последний соцопрос, опубликованный в июне, показал: более трети немцев (37%) уверены, что Германия чрезмерно поддерживает Украину оружием. Более того, 55% полагают, что Берлин прилагает недостаточно дипломатических усилий для окончания конфликта. Примечательно, что против поставок Украине истребителей выступает почти две трети опрошенных в ФРГ (64%). Такие показатели опять-таки можно объяснить противоречивой историей Германии, в результате чего некоторым немцам сложно мириться с поставками танков и другого тяжелого вооружения, так как они опасаются втягивания страны в прямое противостояние с РФ.