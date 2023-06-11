В поисках «Альтернативы»: почему партия АдГ в Германии демонстрирует резкий рост
Энергокризис, рост цен, мигранты, конфликт на Украине — эти и многие другие проблемы серьезно ударили по поддержке правительства ФРГ. В итоге ультраправая «Альтернатива для Германии» стала второй по популярности партией в стране, демонстрируют социологические опросы. Несмотря на то что у этой политической силы нет реальных успехов войти в правящую коалицию на следующих выборах в 2025 году, это серьезный звонок для последней и нынешнего канцлера Олафа Шольца, поскольку и его рейтинг неуклонно снижается. О том, как самая нерукопожатная партия выбивается в лидеры и при чем тут «российский фактор», — в материале «Известий».
Правые дотянулись до левых
Последний опрос Deutschlandtrend, проведенный социологическим институтом Infratest dimap для телеканала ARD, показал, что АдГ, которая считается в ФРГ ультраправой, прочно сравнялась с правящей Социал-демократической партией (СДПГ). Если бы выборы проходили сейчас, они обе получили бы по 18% голосов. Первенство удерживает Христианско-демократический союз (ХДС) — его поддерживают 29% опрошенных.
Схожую картину демонстрируют и другие соцопросы, проведенные за последнюю неделю. Согласно им, рейтинг социал-демократов не превышает 20%, и это притом что на парламентских выборах 2021 года СДПГ набрала 25,7%. Не лучше обстоят дела и у ее партнера по коалиции — свободных демократов (СвДП). Их поддержка опустилась до 7%, хотя два года назад за СвДП проголосовали 11,5% избирателей. Что касается АдГ и ХДС, они улучшили свое положение. На прошлых выборах в бундестаг «Альтернативу» поддержали лишь 10,3%, а блок ХДС/ХСС — 24,1%.
Канцлер Германии Олаф Шольц
Залогом успеха АдГ главным образом стали неудачи правящей коалиции. Как отмечает Der Spiegel, избирателей раздражают медлительность и неповоротливость правительства Олафа Шольца. Рост инфляции, вопрос мигрантов и спорный закон об отоплении (он предполагает, что с 2024 года каждая вновь установленная система должна работать на 65% на зеленых источниках энергии) — проблемы, с которыми приходится ежедневно сталкиваться «светофорной коалиции». К примеру, в апреле 2023 года потребительские цены в ФРГ выросли на 7,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2022-го. Несмотря на то что апрельский показатель лучше мартовского, жители Германии в целом не привыкли к такой инфляции.
При этом немецкий политолог Александр Рар считает, что социал-демократам всё сложнее находить компромиссы со своими младшими партнерами.
— Три партии в правительстве — это много. Когда две партии, трудно договариваться, а тут аж три. Свободные демократы во главе с министром финансов Кристианом Линднером более консервативны. Они больше делают для бизнеса, рыночной экономики, поддерживают промышленность. А «Зеленые» — партия революционеров. Они хотят во что бы то ни стало провести зеленые сделки, поставить экономику на зеленые рельсы, отказавшись от старых подходов. А это стоит очень больших денег, которых в Германии сегодня нет, — сказал он «Известиям».
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер полагает, что социал-демократам вряд ли удастся вновь возглавить правительство — уж слишком много накопилось экономических проблем. По его словам, гораздо больше шансов у христианских демократов.
Министр финансов Германии Кристиан Линднер
— Никто не добьется абсолютного успеха, но нельзя исключать вариант коалиции ХДС и «Зеленых». Вот только «Зеленых» может не хватить, и тогда, возможно, присоединятся свободные демократы. Не исключена и новая «Большая коалиция» с СДПГ — многие социал-демократы этого хотели бы, поскольку им комфортно в роли младших партнеров, — отметил он.
У АдГ же нет шансов войти в правительство, поскольку остальные партии не рискнут с ними пойти в коалицию. При этом главная причина заключается в их идеологическом уклоне. Кроме того, мейнстримовые СМИ изображают «Альтернативу» как ультраправую силу, что на фоне исторического прошлого у многих граждан вызывает опасения или даже отторжение.
Слабое лидерство Шольца
Другой проблемой нынешнего правительства стало снижение популярности канцлера Олафа Шольца. Согласно последним опросам, его работу на посту одобряют лишь 32% немцев. При этом не удовлетворены его работой вдвое больше — 66%. Фаворитами опросов стали однопартиец Шольца — министр обороны Борис Писториус и глава МИДа Анналена Бербок («Зеленые»).
— Писториус смог себя проявить настоящим немцем, — отметил Рар. — Такие политики гражданам ФРГ очень нравятся. Сначала тут поддерживали Бербок, которая всюду объявляла войну России. Немцам нравится, когда их политики выступают жестко. Писториус, в отличие от женщин, которые до него управляли министерством обороны, показался «крепким орешком». Многим импонирует, что во главе армии стоит человек, который может жестко говорить.
По мнению политолога, Писториус даже мог бы заменить Шольца, но для этого в Социал-демократической партии должна произойти революция.
Министр обороны Германии Борис Писториус
— Должен разразиться какой-то скандал, который свалит с пьедестала Шольца, как когда-то случилось с канцлером Вилли Брандтом из-за шпионского скандала. Еще во время его правления он был смещен. Тогда пришел Гельмут Шмидт, — напомнил эксперт.
Брутер отмечает, что соперником Шольца остается и Бербок. По его словам, местные элиты даже рассматривают ее как основного кандидата в канцлеры ФРГ.
— Бербок очень хороша для людей с клиповым мышлением. Она очень громкая. Однако рейтинг социал-демократов повыше, чем у «Зеленых», и пока Шольц больше устраивает политическую закулису. Поэтому на сегодня это нереально, но теоретически возможно, — добавил политолог.
Несмотря на то что рост популярности АдГ во многом связан с недовольством правящей коалицией, всё же часть немцев поддерживает «Альтернативу» в том числе и потому, что им близки ее идеи.
— Две трети людей, готовых голосовать за «Альтернативу для Германии», говорят, что делают это по протестным соображениям, потому что они не могут высказываться за правящие партии, с которыми они полностью не согласны. Однако треть готовых голосовать за «Альтернативу» подчеркивает, что делает это по идеологическим и политическим соображениям, — напомнил Рар.
При этом он добавил, что буквально на днях Немецкий институт по правам человека опубликовал доклад, адресованный правительству и политикам, в котором обосновывается запрет деятельности АдГ в стране. Выдержки из доклада процитировали ведущие немецкие СМИ. Рар считает, что если так пойдет и дальше, власти действительно поставят вопрос о запрете партии. По его словам, системные политсилы начинают нервничать и боятся, что могут лишиться поддержки прежнего электората на земельном уровне.
К АдГ сейчас переходит часть электората социал-демократов. Одна из причин — положительное отношение к России, заметил Брутер. Он подчеркнул, что многие из сторонников социал-демократов не настроены против РФ и внутри Социал-демократической партии достаточно сильны пророссийские течения. То есть зачастую уходят те, кто не склонны поддерживать сумасшедшего лидера ХДС Фридриха Мерца, считая, что АдГ — это единственная здравомыслящая политическая сила, резюмировал политолог.
Вопреки тому, что многие немцы придерживаются жесткой линии в отношении Москвы после начала СВО, чрезмерная активность Берлина в поддержке Украины пугает значительную часть граждан. В частности, соцопрос, проведенный институтом Infratest dimap в марте этого года, продемонстрировал: 28% респондентов в западных федеральных землях и 40% на востоке ФРГ уверены, что Германия слишком сильно поддерживает Украину оружием.
Последний соцопрос, опубликованный в июне, показал: более трети немцев (37%) уверены, что Германия чрезмерно поддерживает Украину оружием. Более того, 55% полагают, что Берлин прилагает недостаточно дипломатических усилий для окончания конфликта. Примечательно, что против поставок Украине истребителей выступает почти две трети опрошенных в ФРГ (64%). Такие показатели опять-таки можно объяснить противоречивой историей Германии, в результате чего некоторым немцам сложно мириться с поставками танков и другого тяжелого вооружения, так как они опасаются втягивания страны в прямое противостояние с РФ.