Страны и дела: ФРГ не предоставляет данные расследований взрывов на СП

Германия по-прежнему не спешит предавать огласке данные расследования взрывов на «‎Северных потоках»‎ и игнорирует запросы Москвы. Об этом «‎Известиям» заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. Он отметил: «‎‎создается впечатление, что в ФРГ больше заинтересованы в сокрытии неудобных фактов», нежели в том, чтобы расследовать инцидент. Дипломат уточнил: сейчас в Германии не обсуждают восстановление «‎Северного потока»‎, несмотря на звучавшие ранее предложения со стороны немецких политиков. Между тем члены Совбеза ООН призвали Данию, Швецию и Германию быть транспарентными в расследовании взрывов на газопроводах, сообщил «Известиям» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Удержать секрет

Германия по-прежнему не обнародовала результаты расследования взрывов на «‎Северных потоках»‎ и не отвечает на соответствующие запросы РФ. Об этом «‎Известиям»‎ заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. Он уточнил: позицию германских властей по данному вопросу «трудно признать конструктивной‎»‎.

— Генпрокуратура ФРГ сообщает, что расследование диверсий на «Северных потоках» продолжается, но не спешит предавать огласке полученные данные. Наши официальные обращения игнорируются, — подчеркнул дипломат.

Посол отметил: «‎‎Казалось бы, в Германии должны быть заинтересованы в том, чтобы разобраться в случившемся». По его словам, в медийном пространстве ФРГ «‎немало спекуляций, в какой степени и был ли посвящен Берлин в подготовку теракта»‎, ведь «‎‎стране нанесен значительный материальный ущерб».

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— Однако создается впечатление, что здесь [в Германии] больше заинтересованы в сокрытии неудобных фактов, — уточнил Нечаев.

26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм в Балтийском море были взорваны три из четырех ниток газопровода «‎Северный поток»‎, по которому российский газ поступал в Германию.

В октябре ФРГ, Швеция и Дания запустили три национальных расследования инцидента. Изначально страны планировали создать совместную группу для изучения обстоятельств взрыва, однако позже от этой идеи отказались.

Россия по линии МИД, ФСБ и Генпрокуратуры неоднократно просила власти трех стран предоставить ей доступ к материалам расследований. Однако по состоянию на середину мая ни одна из трех стран так и не допустила до расследования представителей России.

Ход расследования

6 апреля представители прокуратуры Швеции сообщили, что обнаружили следы взрывчатых веществ на нескольких исследованных объектах, но их тип пока не разглашается. В прокуратуре уточнили: будет «трудно» подтвердить, кто стоял за взрывами на «Северных потоках».

Возглавляющий шведскую расследовательскую группу прокурор Матс Юнгквист уточнил, что его команда надеется «установить, кто совершил это преступление», но обстоятельства «сложно расследовать».

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Представитель МИД РФ Мария Захарова после заявлений шведского прокурора заявила, что Стокгольм ответил формальной отпиской на просьбу РФ предоставить данные расследования. «‎Известия» направили запросы в ‎МИД Швеции, Дании и ФРГ.

В МИД Швеции «‎Известиям»‎ заявили, что прокуратура и служба безопасности страны ведут предварительное расследование саботажа против «Северного потока».

— Информация на предварительном этапе следствия засекречена. Российские власти были проинформированы о событиях, связанных с инцидентами, в том числе о расследованиях, и мы ответили на их запросы, — уточнили в пресс-службе ведомства.

В марте Москва совместно с КНР предложила запустить независимое международное расследование инцидента на площадке Совбеза ООН. Однако в конце того же месяца СБ отклонил это предложение. Резолюцию поддержали Россия, Китай и Бразилия, а США, Великобритания, Франция и другие страны предпочли воздержаться.

Как заявил «‎Известиям»‎ первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия «‎‎взвешивает дальнейшие шаги и внимательно следит за тем, как повлияют итоги обсуждения этой темы в Совбезе на ход расследований Дании, Швеции и Германии».

— В ходе заседаний многие члены СБ призывали их быть более транспарентными и не затягивать работу, — пояснил дипломат.

По его словам, пока не просматривается сценарий, что ЕС и Россия смогут договориться о совместном расследовании, так как «Евросоюз не самостоятелен в своих решениях‎»‎, уточнил Полянский.

При этом он подчеркнул: структуры ООН не могут быть вовлечены в расследование инцидента без санкции СБ.

В текущих условиях любое сотрудничество между Россией и европейскими странами, а особенно по такому обоюдно чувствительному вопросу, крайне маловероятно, заявил «‎Известиям»‎ аналитик Института международных исследований МГИМО МИД России Никита Липунов.

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— Напротив, европейские страны ‎‎будут продолжать изобретать всё более фантастические версии произошедшего, безапелляционно возлагая вину на Россию, даже несмотря на то, что это явно противоречит здравому смыслу, — уточнил эксперт. — Москва сейчас воспринимается ими как основной источник угроз безопасности, а взаимодействие с ней — как уязвимость, поэтому в Европе не очень заинтересованы в установлении реальных обстоятельств дела.

Справка «Известий» Разрушение трех из четырех газопроводов Nord Stream, по которым прекратилась транспортировка газа в момент взрывов, стало предметом жарких обсуждений. Так, в начале февраля американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывы на газопроводах осуществили США при поддержке Норвегии под прикрытием учений НАТО Baltops. В Пентагоне сказали, что Вашингтон не имеет никакого отношения к инциденту. Другая теория, выдвинутая New York Times и Die Zeit, предполагала, что за взрывами может стоять группа из шести человек с проукраинской принадлежностью. По данным изданий, она не спонсировалась Киевом и власти страны не были в курсе планируемой операции. В апреле 2023 года четыре скандинавские телерадиокомпании сообщили, что российские корабли, способные выполнять подводные операции, находились рядом с местом, где позже произошли взрывы. В МИД РФ опровергли эти обвинения и назвали их ‎вбросами‎.

Возможно ли восстановить «‎Северный поток»‎?

В январе 2023 года премьер-министр земли Саксония Михаэль Кречмер призвал отремонтировать поврежденный участок «Северного потока‎»‎. Он отметил, что инфраструктура обошлась бюджету ФРГ в €8 млрд. Политик уточнил: о поставках российского газа до окончания конфликта на Украине речи не идет, но трубопровод может использоваться в будущем. Это важно для экономики ФРГ, поскольку, делая ставку на дорогой сжиженный природный газ (СПГ), правительство страны только способствует увеличению выбросов углекислого газа.

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В настоящее время такая возможность в Германии на официальном уровне не рассматривается, заявил «‎Известиям»‎ посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

— Хотя с позиции здравого смысла любому очевидно, что «Северные потоки» — это стабильные, надежные поставки газа по согласованным ценам, создающие конкурентные преимущества покупателю. Но здравый смысл на Западе сейчас не в чести. Всё решает политическая конъюнктура, — отметил дипломат.

Пока же вместо восстановления взорванных ниток газопровода власти ФРГ планируют развивать СПГ-терминалы.

По данным издания Business Insider, Берлин намерен использовать оставшиеся от строительства «‎Северного потока – 2»‎ трубы для прокладки 50 км трубопровода, который свяжет терминал СПГ в порту Мукран с Лубмином. Правительство ФРГ планирует выкупить 3 тыс. труб на сумму €70 млн. Сергей Нечаев уточнил‎, что на посольство РФ по этому вопросу никто не выходил.