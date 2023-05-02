Следствие не довели: ЕС не будет расследовать диверсии на СП

ЕС не будет запускать собственное расследование диверсий на «Северных потоках». Об этом заявили «Известиям» в Европарламенте и Еврокомиссии, напомнив о том, что сейчас идет установление фактов происшествия на национальном уровне в ФРГ, Дании и Швеции. Тем не менее Евросоюз «внимательно следит за ситуацией», параллельно работая с НАТО над оценкой устойчивости критически важной инфраструктуры. Российская сторона не раз призывала провести расследование диверсий на газопроводах на международном уровне, однако пока Запад игнорирует все попытки Москвы подключиться к выяснению обстоятельств взрывов.

Европейский запрос

С момента подрыва газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в сентябре прошлого года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции прошло больше семи месяцев, однако сведения о случившемся до сих пор находятся под завесой тайны. Всё это время Копенгаген, Стокгольм и Берлин проводили независимые расследования, но пока так и не установили виновников диверсий.

На этом фоне всё чаще звучат призывы к полноценному международному разбирательству того, что же произошло в сентябре 2022-го. Последним в середине апреля эту тему поднял депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани: он потребовал от ЕП в срочном порядке создать комиссию для расследования взрывов на газопроводах.

— Я выдвинул идею создания такой комиссии из-за раздражения, связанного с выжидательной позицией Европарламента в отношении крупнейшей атаки на энергетическую инфраструктуру Европы со времен Второй мировой, — рассказал он «Известиям». — Хотя в момент саботажа на «Северных потоках» европейские лидеры говорили, что диверсия не останется безнаказанной, они, похоже, не слишком торопятся устанавливать истину.

Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth

Как отметил участник делегации ЕП по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич, в Европе сейчас наблюдается «определенная критика» национальных расследований. Ряд евродепутатов уже не в первый раз требует централизованно разобраться, что случилось на «Северных потоках».

— Однако европейский истеблишмент вряд ли в ближайшее время одобрит создание какого-либо комитета для расследования или миссии по установлению фактов. Такая инициатива не обсуждалась, — добавил Синчич.

Схожего мнения придерживается и депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек. По его словам, шансов, что ЕП или какой-то другой институт Евросоюза запустит собственное расследование, нет никаких.

— Простая истина: все знают, кто стоит за диверсиями — уж точно не Россия — но вряд ли у кого-то хватит смелости об этом сказать. И ни одно западное правительство не заинтересовано в том, чтобы называть своего самого могущественного союзника (имеет в виду США. — «Известия») вероятным виновником, — заявил евродепутат «Известиям», отсылая к итогам расследования американского журналиста Сеймура Херша.

Фото: Global Look Press/Danish Defense Ministry

Справка «Известий» 8 февраля Сеймур Херш опубликовал расследование диверсий на российских газопроводах. В нем говорится, что дайверы из США заложили бомбы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне 2022 года, а активировали взрывчатку норвежцы. Мотивы Вашингтона, по словам Херша, заключались в том, чтобы вынудить ФРГ оказать Украине военную и финансовую помощь. Американские власти отвергли подобные обвинения. Затем в СМИ появились и другие версии произошедшего. В частности, газета The New York Times, ссылаясь на данные спецслужб США, написала, что за взрывами стоит некая «проукраинская группировка», которая, однако, не связана с официальным Киевом.

Коллективное нежелание

О неготовности начинать собственное расследование на базе институтов ЕС говорят и в Еврокомиссии. Как заявили «Известиям» в пресс-службе ЕК, выяснение обстоятельств произошедшего на газопроводах «находится в ведении государств — членов ЕС», то есть непосредственно Германии, Дании и Швеции. Тем не менее в Еврокомиссии якобы «очень внимательно следят за ситуацией».

— После саботажа на «Северных потоках» в прошлом году мы знаем, что наша критически важная инфраструктура находится под угрозой. Вот почему мы активизировали свои действия в области обеспечения готовности, реагирования и сотрудничества с партнерами. Так, мы работаем над программой стресс-тестирования энергетической инфраструктуры, — добавили в пресс-службе.

Кроме того, 16 марта Евросоюз совместно с НАТО создали «целевую группу» по устойчивости критически важной инфраструктуры. Как заявили в ЕК, основное внимание уделяется общим угрозам и уязвимости на стратегическом уровне, а также способам снизить риски. После завершения работы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Йенс Столтенберг представят итоги государствам-членам и союзникам к саммиту Североатлантического альянса, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе, уточнили в пресс-службе ЕК.

Фото: Global Look Press/Stefan Sauer

Вместе с тем Запад всячески препятствует попыткам РФ подключиться к расследованию или запустить международное разбирательство. Так, в конце марта Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции о создании международной комиссии. Комментируя исход голосования, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что результат был прогнозируемым, так как западные страны, прежде всего США, заинтересованы лишь в том, чтобы «замести следы и пустить следствие по ложному пути».

Тем не менее Москва продолжает настаивать на необходимости своего участия в расследовании диверсий. К примеру, 12 апреля российская дипмиссия в Швеции потребовала провести открытое разбирательство, указав на то, что с момента взрывов Стокгольм так и не обнародовал никаких выводов.

К тому же чуть ранее шведский прокурор Матс Юнгквист заявил, что найти ответственных за взрывы будет непросто. При этом, по его словам, за диверсиями, вероятно, стоит группа лиц, поддерживаемая государством. Вместе с тем в настоящее время Швеция не видит необходимости сотрудничать с РФ в этом вопросе, добавил он.

Дания также препятствует подключению российской стороны к выяснению обстоятельств подрывов. Как рассказал в интервью «Известиям» посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин, королевство не заинтересовано в международном расследовании, а датские власти «отвергают любое взаимодействие» с Москвой по этому делу. Вместо консолидации усилий был «взят курс на их фрагментацию по национальному признаку» на основе блоковой принадлежности, отметил российский дипломат.

Фото: Global Look Press/Danil Shamkin

Все попытки РФ начать объективное расследование случившегося на «Северных потоках» Запад упорно игнорирует, заметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Как мы ни кричим, как мы ни призываем всех к объективному, прозрачному, инклюзивному расследованию, всё там это как песок уходит, не слышно ничего, никаких колебаний, никаких опасений», — констатировал пресс-секретарь президента РФ.

При этом в российском МИДе уверены: вопрос о выяснении истины на международном уровне нельзя снимать с повестки из-за того, что сейчас идут три национальных расследования.