Следствие не довели: ЕС не будет расследовать диверсии на СП
ЕС не будет запускать собственное расследование диверсий на «Северных потоках». Об этом заявили «Известиям» в Европарламенте и Еврокомиссии, напомнив о том, что сейчас идет установление фактов происшествия на национальном уровне в ФРГ, Дании и Швеции. Тем не менее Евросоюз «внимательно следит за ситуацией», параллельно работая с НАТО над оценкой устойчивости критически важной инфраструктуры. Российская сторона не раз призывала провести расследование диверсий на газопроводах на международном уровне, однако пока Запад игнорирует все попытки Москвы подключиться к выяснению обстоятельств взрывов.
Европейский запрос
С момента подрыва газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в сентябре прошлого года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции прошло больше семи месяцев, однако сведения о случившемся до сих пор находятся под завесой тайны. Всё это время Копенгаген, Стокгольм и Берлин проводили независимые расследования, но пока так и не установили виновников диверсий.
На этом фоне всё чаще звучат призывы к полноценному международному разбирательству того, что же произошло в сентябре 2022-го. Последним в середине апреля эту тему поднял депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани: он потребовал от ЕП в срочном порядке создать комиссию для расследования взрывов на газопроводах.
— Я выдвинул идею создания такой комиссии из-за раздражения, связанного с выжидательной позицией Европарламента в отношении крупнейшей атаки на энергетическую инфраструктуру Европы со времен Второй мировой, — рассказал он «Известиям». — Хотя в момент саботажа на «Северных потоках» европейские лидеры говорили, что диверсия не останется безнаказанной, они, похоже, не слишком торопятся устанавливать истину.
Как отметил участник делегации ЕП по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич, в Европе сейчас наблюдается «определенная критика» национальных расследований. Ряд евродепутатов уже не в первый раз требует централизованно разобраться, что случилось на «Северных потоках».
— Однако европейский истеблишмент вряд ли в ближайшее время одобрит создание какого-либо комитета для расследования или миссии по установлению фактов. Такая инициатива не обсуждалась, — добавил Синчич.
Схожего мнения придерживается и депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек. По его словам, шансов, что ЕП или какой-то другой институт Евросоюза запустит собственное расследование, нет никаких.
— Простая истина: все знают, кто стоит за диверсиями — уж точно не Россия — но вряд ли у кого-то хватит смелости об этом сказать. И ни одно западное правительство не заинтересовано в том, чтобы называть своего самого могущественного союзника (имеет в виду США. — «Известия») вероятным виновником, — заявил евродепутат «Известиям», отсылая к итогам расследования американского журналиста Сеймура Херша.
Коллективное нежелание
О неготовности начинать собственное расследование на базе институтов ЕС говорят и в Еврокомиссии. Как заявили «Известиям» в пресс-службе ЕК, выяснение обстоятельств произошедшего на газопроводах «находится в ведении государств — членов ЕС», то есть непосредственно Германии, Дании и Швеции. Тем не менее в Еврокомиссии якобы «очень внимательно следят за ситуацией».
— После саботажа на «Северных потоках» в прошлом году мы знаем, что наша критически важная инфраструктура находится под угрозой. Вот почему мы активизировали свои действия в области обеспечения готовности, реагирования и сотрудничества с партнерами. Так, мы работаем над программой стресс-тестирования энергетической инфраструктуры, — добавили в пресс-службе.
Кроме того, 16 марта Евросоюз совместно с НАТО создали «целевую группу» по устойчивости критически важной инфраструктуры. Как заявили в ЕК, основное внимание уделяется общим угрозам и уязвимости на стратегическом уровне, а также способам снизить риски. После завершения работы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Йенс Столтенберг представят итоги государствам-членам и союзникам к саммиту Североатлантического альянса, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе, уточнили в пресс-службе ЕК.
Вместе с тем Запад всячески препятствует попыткам РФ подключиться к расследованию или запустить международное разбирательство. Так, в конце марта Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции о создании международной комиссии. Комментируя исход голосования, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что результат был прогнозируемым, так как западные страны, прежде всего США, заинтересованы лишь в том, чтобы «замести следы и пустить следствие по ложному пути».
Тем не менее Москва продолжает настаивать на необходимости своего участия в расследовании диверсий. К примеру, 12 апреля российская дипмиссия в Швеции потребовала провести открытое разбирательство, указав на то, что с момента взрывов Стокгольм так и не обнародовал никаких выводов.
К тому же чуть ранее шведский прокурор Матс Юнгквист заявил, что найти ответственных за взрывы будет непросто. При этом, по его словам, за диверсиями, вероятно, стоит группа лиц, поддерживаемая государством. Вместе с тем в настоящее время Швеция не видит необходимости сотрудничать с РФ в этом вопросе, добавил он.
Дания также препятствует подключению российской стороны к выяснению обстоятельств подрывов. Как рассказал в интервью «Известиям» посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин, королевство не заинтересовано в международном расследовании, а датские власти «отвергают любое взаимодействие» с Москвой по этому делу. Вместо консолидации усилий был «взят курс на их фрагментацию по национальному признаку» на основе блоковой принадлежности, отметил российский дипломат.
Все попытки РФ начать объективное расследование случившегося на «Северных потоках» Запад упорно игнорирует, заметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Как мы ни кричим, как мы ни призываем всех к объективному, прозрачному, инклюзивному расследованию, всё там это как песок уходит, не слышно ничего, никаких колебаний, никаких опасений», — констатировал пресс-секретарь президента РФ.
При этом в российском МИДе уверены: вопрос о выяснении истины на международном уровне нельзя снимать с повестки из-за того, что сейчас идут три национальных расследования.