Трубный выбор: ЕП пытается добиться запрета ремонта СП и СП-2

Европарламент (ЕП) призывает в рамках девятого пакета санкций ввести эмбарго на импорт энергоносителей из РФ. Об этом «Известиям» рассказали в ЕП. По мнению авторов этой идеи, такой шаг должен в дальнейшем сделать бессмысленным ремонт «Северных потоков» и фактически поставить под запрет какие-либо восстановительные работы двух газопроводов, соединяющих РФ и ФРГ. При этом Евросоюз пока не может согласовать порог цен на нефть, а также другие меры против России в сфере энергетики и экономики. На этом фоне в Брюсселе усиленно работают над списком персональных рестрикций. При этом страны Прибалтики и Польша настаивают на принятии нового санкционного пакета до 5 декабря и включении туда потолка цен на нефть, предложенного Варшавой.

Полное эмбарго

Европарламент пытается призвать ЕС не допустить ремонт «Северного потока» и «Северного потока – 2» в рамках нового пакета санкций. Как рассказал «Известиям» депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек, осуществить это предлагается с помощью введения эмбарго на импорт энергоносителей из России.

— Это будет означать, что все государства-члены, включая Германию, будут обязаны воздержаться от намерений отремонтировать СП и СП-2. Такие намерения ЕП пытается продвинуть после голосования по резолюции о признании РФ «страной — спонсором терроризма». Международная изоляция должна подразумевать полный запрет на торговлю, — отметил он.

При этом, по его словам, помимо отсутствия соответствующих полномочий у ЕП препятствием будет и процесс согласования, поскольку многие страны объединения не готовы на такой шаг. Напомним, 23 ноября ЕП большинством проголосовал по резолюции о признании России «государством — спонсором терроризма» из-за ее действий на Украине. Впрочем, документ не несет юридических последствий для РФ.

— Оценки ЕП и его рекомендации нередко характеризуются популизмом, а в отношении РФ часто носят радикальный характер. ЕС существенно сократил покупки российских энергоносителей как в рамках санкций, так и по факту. Уже введен запрет на поставки угля, с 5 декабря вступит в силу нефтяное эмбарго, объемы экспорта российского газа также сильно сократились. Эти факторы и так приводят к росту издержек для экономики ЕС, — сказал «Известиям» программный директор РСМД Иван Тимофеев.

По его словам, пока санкционный потенциал ЕС не угасает. Если объединению удастся согласовать порог цен на нефть, то Евросоюз еще более существенно ограничит импорт российских энергоносителей. Однако странам объединения еще предстоят большие дискуссии по этой теме, заметил он. Напомним, что 24 ноября министры энергетики стран ЕС на внеочередном заседании договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, объем которых в 2023 году должен составить не менее 15% от объема газохранилищ стран-членов. При этом 25 ноября Еврокомиссия заявила, что они никогда не работали и не работают над введением полного запрета на импорт российского газа.

— Что касается газа, то надо учитывать реальность: Россия нам ближе, чем Катар, и надежнее, чем Алжир. Более того, последствия стратегии совместных закупок газа Еврокомиссии очень плохи. Эта стратегия, и без того противоречащая суверенитету государств, может быстро обернуться фиаско, — сказал «Известиям» евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

Грозное вето

24 ноября Урсула фон дер Ляйен заявила, что подготовка девятого пакета санкций против РФ «идет полным ходом». «Мы упорно работаем над тем, чтобы ударить Россию по больному месту, чтобы еще больше ослабить ее возможности <продолжать действия> против Украины», — подчеркнула она, выразив уверенность, что вскоре ЕС удастся одобрить глобальный потолок цен на российскую нефть вместе с G7 и другими крупными партнерами. Хотя в этот же день послы стран объединения не смогли согласовать эту меру против Москвы. Тем не менее переговоры по этому вопросу будут продолжены.

Особенно рьяно на рестрикциях в области энергетики настаивают прибалтийские республики и Польша. В СМИ ранее появилась информация, что большинство членов ЕС поддержали введение максимального уровня в $65–70 за баррель, однако Варшава и прибалты считают это щедрым подарком для России и предлагают снизить потолок цен до $30 за баррель. Эстония даже грозится наложить вето, сообщил глава МИД этой страны Урмас Рейнсалу. По его мнению, такой ценовой горизонт недостаточно амбициозный, учитывая тот факт, что ЕС так и не согласовал девятый пакет. К слову, этот блок стран также надеется, что новый пакет удастся ввести уже до 5 декабря, когда вступит в силу эмбарго ЕС на российскую нефть (мера была принята в рамках восьмого пакета).

— Cанкции становятся предметом внутреннего раскола ЕС. При этом признаки того, что отдельные страны проводят санкционную политику независимо от общего курса, были еще со времен противодействия Белоруссии. Тогда Польша вводила отдельно рестрикции на национальном уровне. Российская ситуация стала катализатором, поскольку уже активно обсуждается возможность отмены права вето и принятия принципа большинства, — уточнила в беседе с «Известиями» директор Центра экспертизы санкционной политики, начальник отдела академического развития Института международных исследований МГИМО Екатерина Арапова.

Она напомнила: Венгрия практически выторговывала себе наилучшие условия при согласовании восьмого пакета — и в итоге эмбарго не коснулось трубопроводной нефти. Послабления получили также Мальта, Кипр и Греция.

— То есть каждое государство сейчас активно отстаивает свои национальные интересы, и это становится камнем преткновения. Раньше было много шума о том, что девятый пакет будет строиться вокруг установления потолка цен на нефть. Однако этот механизм они до сих пор не могут согласовать. Экономические меры давления почти исчерпаны, и потому остается только блокировка отдельных российских компаний и персональные рестрикции, — добавила эксперт.

По ее мнению, этот раскол в ЕС приведет либо к пересмотру санкционной политики против РФ, либо к блочному принципу применения рестрикций и отмене вето.

Напомним, ранее страны Прибалтики также предлагали включить в девятый пакет:

— запрет на сотрудничество с РФ в области ядерной энергетики;

— ограничение на импорт российских алмазов;

— блокировку поставок сжиженного нефтяного газа из России;

— полный запрет на продажу россиянам недвижимости в странах ЕС;

— ограничение на ввоз в Россию всех беспилотников, в том числе используемых в гражданских целях.

Однако с этими мерами ряд стран ЕС так и не может согласиться. Позиция Венгрии остается непреклонной. Премьер-министр этой страны Виктор Орбан не так давно заявил: ЕС добьется неучастия Будапешта в принятии нового пакета, если в него будут включены ограничения в сфере энергетики.

— Проблемы при согласовании порога цен на нефть не дают мне представить возможным, что ЕС сможет пойти на полное эмбарго энергоресурсов из РФ. То же самое касается урана. 20% используемого в Европе урана продает «Росатом». Санкции против урана усугубят энергетический кризис и инфляцию в Европе, где многие компании находятся на грани кризиса. Мы уже видим критичные последствия для экономики ЕС, — добавил Тьерри Мариани.

В этих условиях блоку приходится концентрироваться на персональных санкциях против РФ. О том, что объединение уже подготовило внушительный список, ранее писал Politico. По информации издания, в него попадут «чиновники, руководители и другие деятели». Как рассказал «Известиям» Гуннар Бек, под ударом окажутся не только люди из ближайшего окружения российского руководства, но и представители властей новых регионов РФ.