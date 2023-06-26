«ЕС — американский проект, Брюссель — столица США в Европе»

Санкции против России разрушительны для Европы, которая постепенно скатывается в рецессию и деиндустриализацию, в то время как на Москву действия ЕС не оказывают никакого воздействия, заявил «Известиям» участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич. При этом он уверен, что никакие поставки западного оружия не смогут помочь Украине победить на поле боя, что ставит под сомнение и перспективу членства Киева в ЕС. О последствиях санкций, переоценке Евросоюзом своей политики и способе обхода ограничений, который все равно найдет Москва, — в интервью Ивана Вилибора Синчича «Известиям».

— 23 июня ЕС официально объявил о принятии 11-го пакета санкций против России, на согласование которого ушло около четырех месяцев. Почему разработка новых рестрикций в этот раз так затянулась?

— Это заняло так много времени, потому что уже почти нечего включать в новые санкции. Кроме того, членам ЕС было сложно о чем-то договориться, поскольку у многих из них свои интересы. Например, некоторые члены Евросоюза не хотят накладывать санкции на «Росатом» и подвергать опасности свои энергетические проекты. ЕС с самого начала знал, что нефть и товары торгуются через третьи или промежуточные страны, но предпочитал игнорировать это, так как сильно зависит от российских товаров.

— В новом пакете санкций есть механизм противодействия обходу санкций через третьи страны, запрет на проезд прицепов из РФ и поставки российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» (при этом по ней в ЕС нефть уже и так не поступает). Насколько эффективными окажутся новые рестрикции?

— Это уже вызывает смех. Россия едва ли пострадала от предыдущих 10 раундов санкций, и 11-й пакет ситуацию не изменит. Я считаю, что Россию больше не заботит Европа. Если им удастся торговать [с Европой] — хорошо. Если нет — Россия сфокусирует внимание на азиатском и других рынках и навсегда забудет о Европе. Европа своей бездумной политикой сделала себя неактуальной для России.

— А что насчет запрета входа в порты судов с российской нефтью?

— Проблема с судами, которые, чтобы избежать ограничений со стороны ЕС, загружают российскую нефть и нефтепродукты в море, состоит в том, что черный рынок адаптируется, и торговля нефтью в портах ЕС будет продолжена. На самой нефти не написано, кто ее добыл, и она всегда найдет путь на рынок ЕС. Проблема же в том, что определенные партии зарабатывает триллионы на неверной политике ЕС.

— Как очередной пакет отразится на экономике стран ЕС? К каким последствиям для европейского населения уже привела санкционная политика Брюсселя, начатая в 2022 году?

— Санкции саморазрушительны для Европы. До сих пор большинство товаров попадало в Европу через посредников, но они были уже намного дороже, что подрывает конкурентоспособность Европы. Граждане и бизнес все больше и больше сталкиваются с проблемами при ведении собственного бюджета. ЕС медленно погружается в рецессию и деиндустриализацию. К примеру, хорватская национальная энергетическая компания HEP накопила €900 млн долга, поскольку сохранила старые цены для граждан, но не для бизнеса. И кому-то придется за это заплатить.

— Может ли Брюссель приступить к разработке 12-го пакета санкций? Пунктов, которые можно в него включить, почти не осталось. Чего ждать в следующем пакете?

— Очень сложно сказать, что может войти в 12-й пакет санкций и когда он может быть принят. Будет много дискуссий и задержек, прежде чем что-либо будет согласовано. Но работа над этим будет продолжена из пропагандистских соображений.

— Также до сих пор непонятна судьба замороженных российских активов. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕС готовит юридическую базу, чтобы использовать их для восстановления Украины. Может ли подобный шаг привести к понижению уровня дипотношений между Москвой и Брюсселем или к их полному разрыву?

— Конфискацией активов сложно будет добиться чего-либо. Если вы конфискуете российское имущество или недвижимость, вопрос — кто это купит? Никто. Потому что под этим нет законных оснований. Сможет ли новый собственник сохранить имущество после завершения <конфликта>? На много вопросов в этой части ответов нет. Но я считаю, что отношения между Москвой и Брюсселем не разорвутся.

— В ЕК предложили утвердить финансовый резерв для Украины в размере €50 млрд на следующие четыре года. Как вы оцениваете подобную инициативу? Поддержат ли ее страны ЕС? Допускаете ли вы, что Брюссель в какой-то момент начнет сокращать эту финансовую помощь?

— Эта инициатива бессмысленна, и я против этого. Украина не может победить на поле боя, и никакое новое вооружение и экипировка ничего не изменят, кроме эскалации и роста количества смертей с обеих сторон. Я ожидаю, что большинство стран — членов ЕС поддержат это предложение. Но, думаю, после провала украинского контрнаступления Брюссель проведет переоценку своей политики.

— Контрнаступление идет медленнее, чем рассчитывали на Западе. Нет ли риска, что ЕС и НАТО в итоге официально станут стороной конфликта?

— Украина не может одержать победу на поле боя, какое бы оружие ни посылалось. Даже F-16 — техника 40-летней давности, и она не представляет угрозы российским воздушным силам. Кроме того, пилотов для управления ими нет. Это безумие.

Риска отправки НАТО своих военных нет никакого: войска и армии НАТО слабы и не имеют достаточного количества техники, особенно после того, как много ее было отправлено на Украину. «Коалиция желающих», при которой несколько стран НАТО объединяются для помощи Украине, тоже вряд ли возможна. Однако вмешательство Польши — более серьезная возможность, но, вероятно, не для борьбы с российскими силами, а для захвата западных областей Украины.

Когда контрнаступление провалится, Брюсселю придется пересмотреть свою политику. Если за этим последует успешное российское наступление, судьба <конфликта> будет решена.

— ЕС и Россия долгое время поддерживали достаточно плотные экономические связи. Есть ли шанс на восстановление отношений? Когда и при каких условиях это может произойти?

— Они восстановятся до определенного момента, как только закончатся боевые действия. Но не тотально. Мир уже не будет прежним.

— Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий заявил, что Киев выполнил два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС — по судебной реформе и свободе СМИ. Как вы оцениваете перспективы вступления Украины в ЕС? Когда это может произойти и произойдет ли?

— В ЕС вступают, опираясь на политические, а не на юридические или экономические критерии. Вступают тогда, когда вы согласны на политически обусловленные требования и соглашаетесь на шантаж, который Брюссель требует от вас. Помните, что ЕС — огромный американский проект, а Брюссель — это столица США в Европе, там присутствуют и НАТО, и институты ЕС.

Еще до Зеленского Украина была слишком коррумпированной страной, чтобы соответствовать европейским судебным стандартам, но это не имеет никакого значения. Свободы СМИ не существует. Как мы знаем, Зеленский запретил СМИ, какие хотел, а остальные поставил под жесткий контроль. Какая свобода? Это и есть так называемые европейские ценности? Нет. Это дешевая политика.

Я думаю, Украина не войдет в ЕС до окончания <конфликта>. Но, скорее всего, этого вообще никогда не произойдет, потому что Украина не может выиграть и будет либо нейтральной, либо вообще перестанет существовать.