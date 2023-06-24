В США сообщили о необходимости признания Зеленским поражения ВСУ

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется признать поражение Украины из-за провала контрнаступления ВСУ. Об этом в пятницу, 23 июня, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Если приехать в Вильнюс 11 июля, в день, когда стартует саммит НАТО, имея при этом на руках лишь погибших украинцев, уничтоженную технику, сдавшихся в плен солдат <…>, то фальшивкой уже не отделаешься: придется признавать, что проиграл войну. И под проигравшими я здесь имею в виду не только Украину, но и НАТО, коллективный Запад», — заявил разведчик.

Саммит западного военного блока НАТО пройдет 11–12 июля в столице Литвы.

По словам Риттера, украинский лидер любыми способами старался «ублажить своих хозяев из НАТО, создавая видимость больших успехов ВСУ в преддверии саммита военного блока», где одной из самых важных тем будет обсуждение украинского конфликта.

Решение о начале контрнаступления ВСУ было сделано только из политических соображений, подчеркнул Риттер. Он отметил, что у Зеленского не получилось воплотить в жизнь военный сценарий, который ожидали увидеть в Североатлантическом альянсе.

В этот же день постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) и в Совете Безопасности (СБ) ООН Василий Небензя заявил, что предпринимаемое Украиной контрнаступление является самоубийственным для страны.

Постпред отметил, оно уже стоило им десятки тысяч мобилизованных, нескольких сотен уничтоженных единиц техники и в украинском обществе называется не иначе как «запорожская мясорубка».

Ранее, 23 июня, газета The New York Times отметила, что начало контрнаступления не принесло никаких быстрых прорывов. При этом власти США надеются, что ВСУ смогут получить преимущество, отметили в газете.

В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в течение 16 дней пытались вести наступление, однако к настоящему моменту снизили его темпы. По его словам, украинские войска понесли существенные потери.

21 июня президент РФ Владимир Путин после встречи с выпускниками военных вузов заявил, что по состоянию на ночь того дня ВСУ потеряли 245 танков и 678 бронемашин с начала контрнаступления. До этого, 13 июня, глава государства отмечал, что потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс контрнаступления не оправдал первоначальных ожиданий. Он объяснил «медленное продвижение» ВСУ тем, что часть маршрутов заминирована.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.