Реклама
Прямой эфир
Общество
Движение в направлении Аксая на трассе М-4 «Дон» полностью перекрыто
Общество
Генпрокурор РФ доложил Путину о возбуждении дела о попытке вооруженного мятежа
Мир
В Белоруссии призвали начать переговоры с ЕС по вопросу грузоперевозок
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Днепре и Черкасской области
Армия
В МО заявили о подготовке ВСУ к наступлению на артемовском направлении
Мир
Макрон призвал Европу к самостоятельности
Мир
В США узнали о возможных чистках в рядах консерваторов в конгрессе
Общество
ФСБ назвала заявления Пригожина призывом к началу вооруженного конфликта
Происшествия
Украинские боевики трижды за 45 минут обстреляли Донецк
Общество
Владимир Путин поздравил россиян с Днем молодежи
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +23 градусов 24 июня
Мир
Макрон поддержал сохранение статуса-кво по вопросу Тайваня
Мир
Politico узнала позицию США по поставкам кассетных боеприпасов Украине
Сюжет:

В США сообщили о необходимости признания Зеленским поражения ВСУ

Экс-разведчик Риттер заявил, что Зеленскому придется признать поражение из-за провала ВСУ
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется признать поражение Украины из-за провала контрнаступления ВСУ. Об этом в пятницу, 23 июня, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Если приехать в Вильнюс 11 июля, в день, когда стартует саммит НАТО, имея при этом на руках лишь погибших украинцев, уничтоженную технику, сдавшихся в плен солдат <…>, то фальшивкой уже не отделаешься: придется признавать, что проиграл войну. И под проигравшими я здесь имею в виду не только Украину, но и НАТО, коллективный Запад», — заявил разведчик.

Саммит западного военного блока НАТО пройдет 11–12 июля в столице Литвы.

По словам Риттера, украинский лидер любыми способами старался «ублажить своих хозяев из НАТО, создавая видимость больших успехов ВСУ в преддверии саммита военного блока», где одной из самых важных тем будет обсуждение украинского конфликта.

Решение о начале контрнаступления ВСУ было сделано только из политических соображений, подчеркнул Риттер. Он отметил, что у Зеленского не получилось воплотить в жизнь военный сценарий, который ожидали увидеть в Североатлантическом альянсе.

Дойти до линии: на Времевском выступе отражено три атаки ВСУ
Попытки прорвать нашу оборону продлятся до начала саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля, считают эксперты

В этот же день постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) и в Совете Безопасности (СБ) ООН Василий Небензя заявил, что предпринимаемое Украиной контрнаступление является самоубийственным для страны.

Постпред отметил, оно уже стоило им десятки тысяч мобилизованных, нескольких сотен уничтоженных единиц техники и в украинском обществе называется не иначе как «запорожская мясорубка».

Ранее, 23 июня, газета The New York Times отметила, что начало контрнаступления не принесло никаких быстрых прорывов. При этом власти США надеются, что ВСУ смогут получить преимущество, отметили в газете.

В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в течение 16 дней пытались вести наступление, однако к настоящему моменту снизили его темпы. По его словам, украинские войска понесли существенные потери.

21 июня президент РФ Владимир Путин после встречи с выпускниками военных вузов заявил, что по состоянию на ночь того дня ВСУ потеряли 245 танков и 678 бронемашин с начала контрнаступления. До этого, 13 июня, глава государства отмечал, что потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс контрнаступления не оправдал первоначальных ожиданий. Он объяснил «медленное продвижение» ВСУ тем, что часть маршрутов заминирована.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023