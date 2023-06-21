Зеленский признал проблемы с контрнаступлением ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что прогресс контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался медленнее, чем ожидалось ранее. Об этом сообщает телеканал Би-би-си в среду, 21 июня.

Отмечается, что в беседе с телеканалом президент Украины признал, что прогресс на поле боя «медленнее, чем хотелось бы». Однако, по его словам, быстрых результатов ждать не стоит, потому что контрнаступление — «это не голливудский фильм».

«Некоторые люди считают, что это голливудский фильм и ждут результатов сейчас. Это не так», — сказал Зеленский.

Он также заявил, что «медленное продвижение украинской армии» связано с тем, что часть маршрутов заминирована.

«Чего бы кто-то ни хотел, включая попытки давления на нас, при всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным», — добавил президент Украины.

Он также подчеркнул необходимость предоставления Украине гарантий безопасности со стороны НАТО и отметил, что в конечном итоге целью является членство страны в оборонительном альянсе.

В минобороны Украины также признали трудности в ходе контрнаступления. Так, днем ранее, 20 июня, заместитель главы украинского оборонного ведомства Анна Маляр заявила, что в ходе контрнаступления ВСУ столкнулись с трудностями и сопротивлением.

О серьезных проблемах Киева при проведении наступления говорят и на Западе. Например, американский радиоведущий Гарланд Никсон сравнил украинское контрнаступление с атакой камикадзе. Он отметил, что оно оказалось плохо спланированным и отчаянным шагом.

19 июня газета The Wall Street Journal указала на то, что наступление ВСУ превратится для украинской стороны в настоящую мясорубку в ближайшем будущем. Издание отметило, что российские минные поля являются самым сложным препятствием для украинских боевиков. На них уже потеряно значительное количество танков и другой бронетехники.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 16 июня, заявил о больших потерях ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией. Он добавил, что в ходе контрнаступления Украина потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.