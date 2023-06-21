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Американский журналист сравнил контрнаступление ВСУ с атакой камикадзе

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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось плохо спланированным и отчаянным шагом. Такое мнение 20 июня высказал американский радиоведущий Гарланд Никсон во время трансляции на своем YouTube-канале.

«Они взяли кучу несчастных придурков, посадили их в разные танки без прикрытия с воздуха, не обеспечив ничем, а затем сказали одной из самых могущественных армий мира, когда будет наступление. Это не наступление, это атака камикадзе!» — заявил журналист.

Никсон подчеркнул, что Киев отказался активизировать военную деятельность неожиданно, тем самым лишив себя какого бы то ни было преимущества. Пропаганда «контрнаступления» в итоге сыграла на руку РФ, поскольку противник заблаговременно и достаточно подробно изложил свои планы.

Вторые планы: российская армия сдерживает новую волну атак ВФУ
После первых неудач контрнаступления противник перегруппировался и активизировался, отмечают эксперты

Ранее в этот день эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что вооруженные формирования Украины после первых неудачных недель пересмотрели приоритеты наступления. Впрочем, по его словам, стратегических задач на поле боя они уже не решат.

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с 4 июня предприняли 263 попытки атаковать российские позиции в зоне СВО. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям подразделений ВС РФ все они отбиты. В настоящее время украинские войска проявляют активность на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

До этого, 14 июня, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились в ходе контрнаступления. Описанные в украинских отчетах «достижения», пояснил он, далеки от зоны боевых действий, а поэтому не имеют никакой ценности.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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