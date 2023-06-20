Вторые планы: российская армия сдерживает новую волну атак ВФУ
Вооруженные силы РФ 19 июня продолжали отбивать атаки на южнодонецком и донецком направлениях. Противник, не считаясь с потерями, пытался потеснить российские части на стратегически важных участках линии боевого соприкосновения, но в итоге был выбит с занятых позиций. За сутки на этих направлениях ВФУ недосчитались свыше 440 военнослужащих и 46 единиц военной техники. Эксперты отмечают, что украинские силы после неудач первых недель перегруппировались и начали вторую волну наступления, которая продлится как минимум неделю.
Танки горят
Вооруженные формирования Украины продолжили попытки наступления на южнодонецком и донецком направлениях, сообщили в российском военном ведомстве 19 июня.
— На южнодонецком направлении в результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе в течение суток отражены три атаки сводных подразделений ВСУ, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Там были уничтожены один танк, 12 боевых бронированных машин, а также боевая машина разграждения иностранного производства.
Кроме того, в ходе отражения двух атак противника в районе Малой Токмачки Запорожской области подбиты два танка, 10 боевых машин пехоты и две боевые бронированные машины.
На донецком направлении Южная группировка войск успешно отразила четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка. Также в районе населенного пункта Ивановское уничтожен склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады ВФУ.
За сутки потери ВФУ на этих двух стратегических направлениях составили свыше 440 военнослужащих и 46 единиц военной техники.
По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, новая волна контрнаступления противника продолжается. 18 и 19 июня на линии боевого соприкосновения активно действовали штурмовые группы ВФУ, усиленные подразделениями украинских сил специальных операций. При этом противник пытался выбить российские части и с ходу зацепиться на выгодных рубежах. К вечеру со всех занятых позиций отряды ВФУ были выбиты, они понесли большие потери.
По словам собеседников «Известий», противник пытается активно использовать бронеавтомобили MaXXxPRO и M-ATV для преодоления зон огневого поражения. Бронеавтомобили проскакивают зоны обстрела, и с них спешиваются штурмовики. При этом только за 19 июня на запорожском направлении ВФУ потеряли более десятка таких машин. Основной причиной стал подрыв на минах.
Генштаб украинских сил после первого этапа наступления понял, что прорвать линию боевого соприкосновения у них не получается, а потери в технике и людях огромные, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.
— Стало ясно, что они не достигнут своих целей, — отметил он. — Поэтому украинское командование приостановило атаки, провело разбор полетов и перегруппировку и снова послало своих людей в бой. Их задача — добиться хоть какого-то успеха на одном из участков. Он им нужен, чтобы предъявить своим западным кураторам, куда были потрачены миллиарды. Деваться противнику некуда, и надо понимать, что следующая неделя будет для нас очень тяжелой.
Эксперт подчеркнул, что пока ВФУ не достигли стратегических целей.
— С определенной долей уверенности уже можно сказать, что стратегических целей они не добьются, — отметил Шурыгин. — То есть не смогут перерезать сухопутный коридор к Крым, взять под огневой контроль полуостров и Крымский мост, прорваться к Азовскому морю. На сегодняшний день они смогут — и то, если им очень повезет — прорваться на несколько десятков километров вглубь нашей территории.
«Барсы» бьют точно
Боевую работу добровольцев отряда «Барс» на лисичанском направлении увидел военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.
Минометные расчеты отряда «Барс» называют снайперами. 120-миллиметровый миномет готовится открыть огонь по укрепрайону ВФУ в посадке, дистанция — несколько километров.
— Такое мгновение называют затишьем перед бурей. Слышно насекомых и птичек на фоне безмолвия. Но сейчас начнется работа и будет уже не так тихо, — рассказывает наш военкор.
Выстрелы миномета взрывают тишину. Наши бойцы работают спокойно, рутинно, бодро, но с огоньком. После пары пристрелочных мин смертоносные боеприпасы начинают падать прямо в окопы противника.
На счету минометных расчетов отряда «Барс» — украинские БТР и системы «Град», десятки разбитых укрытий ВФУ и сотни выведенных из строя бойцов противника. Они то ли в шутку, то ли не очень называют себя самородками.
— Как говорится, на материке какие-то азы освоили, а так только здесь в полях учились, — рассказал боец «Барса» с позывным Керн.
Один из итогов «учебы в полях» — трофейное оружие. Боец отряда с позывным Снег показывает модернизированный АК-12, отобранный у иностранных наемников.
— Много их поколотили. Это лично из польских рук. Ценим, любим, дорожим. Спасибо им за такую гуманитарную помощь, — рассказал Снег.
Опасная миграция
Минобороны РФ продолжает анализ военно-биологической деятельности США и их союзников на Украине.
— В результате миграции с территории Украины инфицированных гриппом перелетных птиц уровень заболеваемости в Российской Федерации существенно повысился. Если в 2015 году случаев заболевания не фиксировалось, то с начала 2023 года выявлено 45 вспышек, 21 регион признан неблагополучным, — сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов 19 июня.
Он обратил внимание на причастность Харьковского института ветеринарной медицины к проведению работ в рамках американских проектов Ю-Пи-8 и Пи-444. В процессе этих исследований изучались пути миграции перелетных птиц, отбор и передача за рубеж штаммов вируса птичьего гриппа, который обладает высоким эпидемическим потенциалом.
Кроме того, генерал предупредил о возможных негативных последствиях подрыва Каховской ГЭС.
— После спада уровня воды возможно формирование очагов заболеваний, передаваемых комарами, — в первую очередь лихорадки Западного Нила, — резюмировал Игорь Кириллов.
Охота за западной техникой
В ночь на 19 июня Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства, рассказали в Минобороны РФ.
— Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута, — рассказал Игорь Конашенков.
В течение суток в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 630 человек и 69 единиц военной техники, включая гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.
В Харьковской области, ЛНР и ДНР пресечена деятельность пяти украинских диверсионных групп. В районе города Запорожье поражены два артиллерийских склада.
Российская ПВО в районе города Орехов Запорожской области сбила вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.