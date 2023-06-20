Вторые планы: российская армия сдерживает новую волну атак ВФУ

Вооруженные силы РФ 19 июня продолжали отбивать атаки на южнодонецком и донецком направлениях. Противник, не считаясь с потерями, пытался потеснить российские части на стратегически важных участках линии боевого соприкосновения, но в итоге был выбит с занятых позиций. За сутки на этих направлениях ВФУ недосчитались свыше 440 военнослужащих и 46 единиц военной техники. Эксперты отмечают, что украинские силы после неудач первых недель перегруппировались и начали вторую волну наступления, которая продлится как минимум неделю.

Танки горят

Вооруженные формирования Украины продолжили попытки наступления на южнодонецком и донецком направлениях, сообщили в российском военном ведомстве 19 июня.

— На южнодонецком направлении в результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе в течение суток отражены три атаки сводных подразделений ВСУ, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Там были уничтожены один танк, 12 боевых бронированных машин, а также боевая машина разграждения иностранного производства.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Кроме того, в ходе отражения двух атак противника в районе Малой Токмачки Запорожской области подбиты два танка, 10 боевых машин пехоты и две боевые бронированные машины.

На донецком направлении Южная группировка войск успешно отразила четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка. Также в районе населенного пункта Ивановское уничтожен склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады ВФУ.

За сутки потери ВФУ на этих двух стратегических направлениях составили свыше 440 военнослужащих и 46 единиц военной техники.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, новая волна контрнаступления противника продолжается. 18 и 19 июня на линии боевого соприкосновения активно действовали штурмовые группы ВФУ, усиленные подразделениями украинских сил специальных операций. При этом противник пытался выбить российские части и с ходу зацепиться на выгодных рубежах. К вечеру со всех занятых позиций отряды ВФУ были выбиты, они понесли большие потери.

По словам собеседников «Известий», противник пытается активно использовать бронеавтомобили MaXXxPRO и M-ATV для преодоления зон огневого поражения. Бронеавтомобили проскакивают зоны обстрела, и с них спешиваются штурмовики. При этом только за 19 июня на запорожском направлении ВФУ потеряли более десятка таких машин. Основной причиной стал подрыв на минах.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Генштаб украинских сил после первого этапа наступления понял, что прорвать линию боевого соприкосновения у них не получается, а потери в технике и людях огромные, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Стало ясно, что они не достигнут своих целей, — отметил он. — Поэтому украинское командование приостановило атаки, провело разбор полетов и перегруппировку и снова послало своих людей в бой. Их задача — добиться хоть какого-то успеха на одном из участков. Он им нужен, чтобы предъявить своим западным кураторам, куда были потрачены миллиарды. Деваться противнику некуда, и надо понимать, что следующая неделя будет для нас очень тяжелой.

Эксперт подчеркнул, что пока ВФУ не достигли стратегических целей.

— С определенной долей уверенности уже можно сказать, что стратегических целей они не добьются, — отметил Шурыгин. — То есть не смогут перерезать сухопутный коридор к Крым, взять под огневой контроль полуостров и Крымский мост, прорваться к Азовскому морю. На сегодняшний день они смогут — и то, если им очень повезет — прорваться на несколько десятков километров вглубь нашей территории.

Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko

«Барсы» бьют точно

Боевую работу добровольцев отряда «Барс» на лисичанском направлении увидел военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Минометные расчеты отряда «Барс» называют снайперами. 120-миллиметровый миномет готовится открыть огонь по укрепрайону ВФУ в посадке, дистанция — несколько километров.

— Такое мгновение называют затишьем перед бурей. Слышно насекомых и птичек на фоне безмолвия. Но сейчас начнется работа и будет уже не так тихо, — рассказывает наш военкор.

Выстрелы миномета взрывают тишину. Наши бойцы работают спокойно, рутинно, бодро, но с огоньком. После пары пристрелочных мин смертоносные боеприпасы начинают падать прямо в окопы противника.

На счету минометных расчетов отряда «Барс» — украинские БТР и системы «Град», десятки разбитых укрытий ВФУ и сотни выведенных из строя бойцов противника. Они то ли в шутку, то ли не очень называют себя самородками.

— Как говорится, на материке какие-то азы освоили, а так только здесь в полях учились, — рассказал боец «Барса» с позывным Керн.

Один из итогов «учебы в полях» — трофейное оружие. Боец отряда с позывным Снег показывает модернизированный АК-12, отобранный у иностранных наемников.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Много их поколотили. Это лично из польских рук. Ценим, любим, дорожим. Спасибо им за такую гуманитарную помощь, — рассказал Снег.

Опасная миграция

Минобороны РФ продолжает анализ военно-биологической деятельности США и их союзников на Украине.

— В результате миграции с территории Украины инфицированных гриппом перелетных птиц уровень заболеваемости в Российской Федерации существенно повысился. Если в 2015 году случаев заболевания не фиксировалось, то с начала 2023 года выявлено 45 вспышек, 21 регион признан неблагополучным, — сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов 19 июня.

Он обратил внимание на причастность Харьковского института ветеринарной медицины к проведению работ в рамках американских проектов Ю-Пи-8 и Пи-444. В процессе этих исследований изучались пути миграции перелетных птиц, отбор и передача за рубеж штаммов вируса птичьего гриппа, который обладает высоким эпидемическим потенциалом.

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Кроме того, генерал предупредил о возможных негативных последствиях подрыва Каховской ГЭС.

— После спада уровня воды возможно формирование очагов заболеваний, передаваемых комарами, — в первую очередь лихорадки Западного Нила, — резюмировал Игорь Кириллов.

Охота за западной техникой

В ночь на 19 июня Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства, рассказали в Минобороны РФ.

— Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута, — рассказал Игорь Конашенков.

В течение суток в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 630 человек и 69 единиц военной техники, включая гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

В Харьковской области, ЛНР и ДНР пресечена деятельность пяти украинских диверсионных групп. В районе города Запорожье поражены два артиллерийских склада.