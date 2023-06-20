Эксперт рассказал о целях второй волны украинского наступления

Вооруженные формирования Украины после первых недель неудач пересмотрели планы и цели наступления, но стратегических задач на поле боя они уже не решат, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Их задача — добиться хоть какого-то успеха на одном из участков фронта. Он им нужен, чтобы предъявить своим западным куратором, куда были потрачены миллиарды», — объяснил он.



По словам эксперта, ВФУ не смогут перерезать сухопутных коридор к Крым, взять под огневой контроль полуостров и Крымский мост, прорваться к Азовскому морю. Если им очень повезет, они смогут лишь прорваться на несколько десятков километров вглубь нашей территории, объяснил он.

Владислав Шурыгин также рассказал, что после первых двух недель попыток контрнаступления украинский Генштаб понял, что прорвать фронт у них не получается, а потери в технике и людях огромные. Поэтому они приостановили активные атакующие действия большими силами, провели разбор полетов, перегруппировали свои бригады и снова послали их в бой.

«Деваться противнику некуда, и надо понимать, что следующая неделя будет для нас очень тяжелой», — подвел итог эксперт.

В Минобороны России 19 июня сообщили, что в течение суток украинские формирования в зоне спецоперации потеряли не менее 630 человек и 69 единиц военной техники.

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