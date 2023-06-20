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В минобороны Украины признали трудности в ходе контрнаступления

МО Украины: ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и сильным сопротивлением
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Фото: REUTERS/Anna Voitenko
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Заместитель главы украинского минобороны Анна Маляр признала, что в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с трудностями и сопротивлением.

«Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с яростным сопротивлением», — написала замминистра обороны Украины в своем Telegram-канале.

Как отметила Маляр, некорректно оценивать результативность действий военных исключительно километрами, на которые им удалось продвинуться вперед, или количеством занятых населенных пунктов. По ее словам, критериев оценки результатов наступления очень много, перед военными ставится множество задач. Однако о каких именно критериях и задачах идет речь Маляр не уточнила.

Замминистра обороны Украины рассказала, что на некоторых участках ВСУ осуществляют наступление, в то время как на других участках украинские боевики находятся в обороне, сдерживая наступление российских сил. При этом она пообещала, что главный удар ВСУ «еще впереди».

Вторые планы: российская армия сдерживает новую волну атак ВФУ
После первых неудач контрнаступления противник перегруппировался и активизировался, отмечают эксперты

Ранее в этот день военный эксперт Василий Дандыкин предположил в беседе с «Известиями», что украинское контрнаступление закончится ориентировочно через три недели.

Также военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что Вооруженные формирования Украины после первых недель неудач пересмотрели планы и цели наступления, но стратегических задач на поле боя они уже не решат.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в этот же день заявил, что ВСУ с 4 июня предприняли 263 атаки позиций сил РФ в зоне СВО. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг. По словам Шойгу, украинские войска продолжают предпринимать попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

16 июня президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, заявил о больших потерях у ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией. Президент уточнил, что в момент его выступления ВСУ безуспешно пытались прорвать позиции РФ на Времевском выступе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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