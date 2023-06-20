Военный эксперт назвал возможные сроки окончания контрнаступления ВСУ

Украинское контрнаступление закончится ориентировочно через три недели. Об этом 20 июня «Известиям» заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

«Всё идет к этому, потому что ударные силы, которые у них были брошены в первом броске, использованы. Сейчас идет второй бросок, а дальше будут проблемы. У них не получилось то, на что они рассчитывали, — глубокий прорыв обороны. Пытались повторить харьковский вариант, но это при сплошной обороне, которая нами была построена, не сработало. Тыкались на все направления, особенно на южнодонецкое и запорожское, — не получилось», — сказал он.

По словам Дандыкина, на Западе сейчас идет «определенная суета», например Германия волнуется за переданные Украине танки Leopard.

«Там, на мой взгляд, начинается легкая паника, потому что не ожидали. Столько надеялись, вкладывали, готовили, учили, инструктировали. Сказали свое слово преимущество в авиации, стойкость наших бойцов и командиров и дальние удары по складам, коммуникациям, центрам принятия решений, резервам. Три недели плюс-минус одна неделя — это реалистичный прогноз», — заключил эксперт.

18 июня начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов рассказал, что российские военные сорвали две попытки атак ВСУ на запорожском направлении. В районе Левадного было уничтожено два танка, две боевые бронированные машины и до 70% наступавшей живой силы. В районе Пятихаток ликвидированы более 10 танков, бронеавтомобили и живая сила противника.

За день до этого официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы за сутки отразили три попытки атаки ВСУ в районе Времевского выступа. По его словам, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» удалось отразить наступления в районах населенных пунктов Новодонецкое и Левадное.

16 июня президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, заявил о больших потерях у ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией. Президент уточнил, что в момент его выступления ВСУ безуспешно пытались прорвать позиции РФ на Времевском выступе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.