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ВС России за сутки отразили три попытки атаки ВСУ в районе Времевского выступа

В МО сообщили, что ВС России отразили за сутки три попытки атак ВСУ в районе Времевского выступа
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские силы за сутки отразили три попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Времевского выступа. Об этом заявил 17 июня официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в районе Времевского выступа грамотными и самоотверженными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» за сутки отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Новодонецкое Донецкой Народной Республики (ДНР) и Левадное Запорожской области.

«Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два танка и две боевых машины пехоты», — добавил Конашенков.

Он уточнил, что также в районе населенного пункта Ямполь в ДНР поражен командно-наблюдательный пункт батальона украинской 95-й десантно-штурмовой бригады.

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Накануне, 16 июня, президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил о больших потерях у ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией. Президент уточнил, что в момент его выступления ВСУ безуспешно пытались прорвать позиции РФ на Времевском выступе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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