ВС России за сутки отразили три попытки атаки ВСУ в районе Времевского выступа
Российские силы за сутки отразили три попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Времевского выступа. Об этом заявил 17 июня официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, в районе Времевского выступа грамотными и самоотверженными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» за сутки отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Новодонецкое Донецкой Народной Республики (ДНР) и Левадное Запорожской области.
«Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два танка и две боевых машины пехоты», — добавил Конашенков.
Он уточнил, что также в районе населенного пункта Ямполь в ДНР поражен командно-наблюдательный пункт батальона украинской 95-й десантно-штурмовой бригады.
Накануне, 16 июня, президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил о больших потерях у ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией. Президент уточнил, что в момент его выступления ВСУ безуспешно пытались прорвать позиции РФ на Времевском выступе.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.
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