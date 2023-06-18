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ВС РФ отразили две попытки атак ВСУ на запорожском направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащие ВС РФ сорвали две попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении — в районе Левадного и Пятихаток. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

«На запорожском направлении сорвана атака противника, наступавшего силами до роты при поддержке танков в районе Левадного. Уничтожены два танка, две боевые бронированные машины и до 70% наступавшей живой силы», — сказал он.

Кроме этого, по словам Чехова, была отражена атака на Пятихатки. ВС РФ уничтожили более десяти танков, бронеавтомобили и живую силу противника. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты беспилотники «Валькирия» и «Лелека».

Восточная группировка войск также отразила удар украинских националистов в районе Урожайного. Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии уничтожили бронетранспортеры (БТР), четыре бронеавтомобиля и живую силу противника.

Также в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия поразила гаубицу М-777 в районе Шахтерского, а также живую силу и бронемашины в районе Новодонецкого.

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Ранее, 17 июня, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы за сутки отразили три попытки атаки ВСУ в районе Времевского выступа. По его словам, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» удалось отразить наступления в районах населенных пунктов Новодонецкое и Левадное.

До этого, 16 июня, Минобороны РФ сообщило, что за сутки в районе населенных пунктов Ровнополь и Урожайное действиями подразделений группировки войск «Восток», а также ударами авиации и огнем артиллерии были отражены пять атак ВСУ.

Накануне, 16 июня, президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил о больших потерях у ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией. Президент уточнил, что в момент его выступления ВСУ безуспешно пытались прорвать позиции РФ на Времевском выступе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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