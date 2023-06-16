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В Минобороны сообщили о продолжающихся потерях ВСУ на южно-донецком направлении

Минобороны РФ: ВСУ продолжают нести потери ВСУ на южно-донецком и донецком направлениях
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Фото: REUTERS/Stringer
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В течение минувших суток подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжали нести значительные потери в ходе безуспешных попыток наступательных действий на южно-донецком и донецком направлениях. Об этом сообщили 16 июня в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве отметили, что наиболее активные боевые действия велись на Времевском выступе в районах населенных пунктов Ровнополь и Урожайное Донецкой Народной Республики (ДНР). Там действиями подразделений группировки войск «Восток», а также ударами авиации и огнем артиллерии были отражены пять атак ВСУ.

«За сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых машин пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также две минометные батареи», — сообщили в Минобороны.

На донецком направлении активные действия «Южной» группировки российских войск успешно отразили еще пять атак противника в районах Первомайского, Петровского и Старомихайловки в ДНР.

«В ходе боев уничтожено до 215-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-20», — добавили в военном ведомстве.

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Ранее, 15 июня, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил «Известиям», что США могут сильно разочароваться в контрнаступлении ВСУ. Джабаров указал на то, что ВСУ теряют огромное количество западной техники, что является шоком для стран НАТО.

14 июня стало известно, что вертолеты Ка-52 и Ми-28 группировки «Запад» ВС РФ нанесли восемь ударов по позициям украинских войск на купянском направлении.

До этого, 11 июня, сообщалось, что бойцы Южной группировки ВС РФ обстреляли пункты дислокации ВСУ на донецком направлении. Расчеты гаубиц Д-30 нанесли несколько прицельных ударов снарядами калибра 122 мм по домам в населенном пункте Первомайское, в которых украинские боевики обустроили полевые казармы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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