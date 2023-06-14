Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по позициям ВСУ на купянском направлении

Вертолеты Ка-52 и Ми-28 группировки «Запад» Вооруженных сил (ВС) России нанесли восемь ударов по позициям украинских войск на купянском направлении. Об этом сообщил 14 июня начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 группировки войск «Запад» нанесли восемь ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны», — рассказал Зыбинский.

Он также отметил, что артиллерия группировки сорвала три попытки ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовых позициях в районе населенных пунктов Молчаново, Кисловка и Новомлынск.

«В полосе обороны шестой общевойсковой армии в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Западное огнем из гаубицы Д-30 под командованием младшего сержанта Алексея Зайцева поражен минометный расчет противника», — сообщил начальник пресс-центра.

Ранее, 13 июня, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ, дислоцированные на купянском направлении, утратили инициативу и перешли к обороне после успешных ударов авиации и артиллерии российских сил.

12 июня Зыбинский рассказал, что экипаж фронтового бомбардировщика Су-34 поразил боевую технику ВСУ на купянском направлении. Экипаж нанес ракетно-бомбовый удар в районе населенного пункта Петропавловка.

За день до этого глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что украинские военные пытаются атаковать сразу по трем направлениям на линии фронта в Запорожской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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