В Запорожской области заявили о попытках атак ВСУ на трех направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать по трем направлениям на линии фронта в Запорожской области. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Украинские боевики пытаются атаковать южнее города Орехова в направлении Токмака, васильевское направление в районе населенного пункта Лобковое и восточная часть фронта — так называемый Времевский выступ», — сказал он «РИА Новости».

Рогов отметил, что ВСУ пока еще не задействовали основные наступательные резервы и ведут поиск слабых участков в линии обороны российских войск.

По его словам, линия обороны выстроена надежно, ситуация остается контролируемой.

В этот же день Рогов написал в своем Telegram-канале, что тяжелые бои продолжаются на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики (ДНР). В частности, противник предпринимает попытки окружения российских подразделений на Времевском выступе.

9 июня президент России Владимир Путин констатировал начало контрнаступления ВСУ. При этом он отметил, что за пять дней наступательных действий противник не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий.

Украинский президент Владимир Зеленский со своей стороны подтвердил начало контрнаступления. Об этом он сказал 10 июня во время пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо в Киеве. Однако подробностей контрнаступления он не привел.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.