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В Запорожской области сообщили о тяжелых боях с ВСУ

Рогов заявил, что на стыке Запорожской области и ДНР продолжаются тяжелые бои с ВСУ
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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На стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжаются тяжелые бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Не имея успехов в лобовых атаках, враг предпринимает попытки окружения наших подразделений на Времевском выступе», — написал он в своем Telegram-канале.

Рогов заявил, что в начале контрнаступления ВСУ пытались зайти в село Нескучное ДНР, но противника выбили оттуда встречным контрударом.

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Президент России Владимир Путин 9 июня констатировал начало контрнаступления ВСУ. Он отметил, что за пять дней наступления противник не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий.

На следующий день украинский президент Владимир Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВСУ во время пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо в Киеве. Подробностей контрнаступления и его стадии Зеленский не привел.

В то же время Рогов указал на попытки ВСУ наступать в ночное время на запорожском участке фронта. С его слов, общая группировка ВСУ на запорожском направлении превышает 100 тыс.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 11 июня сказал о том, что российские военные поразили пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Также был ликвидирован штаб 10-й горно-штурмовой бригады, командно-наблюдательные пункты 3-й штурмовой бригады и 15-й бригады оперативного назначения в районах Рай-Александровки, Предтечино ДНР и Малой Токмачки Запорожской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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