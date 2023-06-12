Экипаж фронтового бомбардировщика Су-34 поразил боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщил начальник пресс-центра «Западной» группы Сергей Зыбинский.

«Экипаж Су-34 группировки войск «Запад» нанес ракетно-бомбовый удар по сосредоточению вооружения, военной и специальной техники из состава 4-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Петропавловка», — заявил он.

Кроме того, в полосе обороны 1-й танковой армии недалеко от села Песчаное огнем самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» было уничтожено орудие американского производства М-777. Между тем у поселка Синьковка бойцы ВС РФ осуществили пуск высокоточного снаряда «Краснополь» по бронетранспортеру противника.

Также, по словам Зыбинского, в районе Новомлынска группа спецназа с помощью противотанкового ракетного комплекса подбила пикап украинских военных.

Накануне глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что украинские военные пытаются атаковать сразу по трем направлениям на линии фронта в Запорожской области.

10 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о ведении армией страны контрнаступательных действий. Он пообещал, что последствия наступления «все будем ощущать».

В свою очередь президент РФ Владимир Путин 9 июня заявил, что в последние дни наблюдаются значительные потери ВСУ, превышающие «классический» показатель. По его словам, можно констатировать, что все предпринятые попытки контрнаступления провалились, однако наступательный потенциал у украинских войск еще сохранился.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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