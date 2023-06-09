Путин сообщил о значительных потерях ВСУ после попыток наступления

Президент России Владимир Путин заявил, что в последние дни наблюдается значительные потери Украины, превышающие «классический» показатель. Об этом рассказал в ходе встречи с журналистами в Сочи 9 июня.

Также Путин отметил, что ни на одном из участков боевых действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) не достигли поставленных задач.

По его словам, можно констатировать, что все предпринятые попытки контрнаступления провалились, однако наступательный потенциал у украинских войск еще сохранился.

«Ни на одном из участков противник успеха не имел. Достигается это все благодаря мужеству и героизму наших солдат, правильной организации и управлению войсками», — подчеркнул глава государства.

Также он назвал сегодняшние события на Украине трагедией и возложил ответственность за это на украинские власти.

Во вторник, 6 июня, министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что в течение трех суток украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив большие силы. Глава оборонного ведомства указал на сорванные попытки наступления, «противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.