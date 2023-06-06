Шойгу заявил о попытках наступления ВСУ на разных участках фронта

В течение трех суток украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив большие силы, заявил во вторник, 6 июня, министр обороны России Сергей Шойгу.

«Всего за три дня боевых действий на всех направлениях потери Вооруженных сил Украины составили до 3 715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата», — уточнил он.

Глава оборонного ведомства указал на сорванные попытки наступления, «противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм». Также министр сказал, что военные Украины не смогли достичь своих целей и понесли «значительные и несопоставимые потери».

Днем ранее минобороны Украины призналось в попытках вести наступательные действия на некоторых направлениях фронта. Речь идет об Орехово-Василовке, Парасковиевке, Ивановском, Клещиевке, уточнила замминистра обороны страны Анна Маляр. Все эти населенные пункты находятся в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В то же время Министерство обороны России уведомило об очередной попытке Вооруженных сил Украины атаковать на южнодонецком направлении. МО отметило, что противник «понес значительные потери и к утру 5 июня был отброшен на исходные позиции».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Новость дополняется