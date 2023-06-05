МО Украины призналось в попытках наступления ВСУ на ряде направлений

В минобороны Украины признались в попытках вести наступательные действия на некоторых направлениях фронта. Об этом 5 июня заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр.

«Сегодня наши войска оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» осуществляют наступательные действия на восточном фронте», — написала она в Telegram-канале.

Речь идет об Орехово-Василовке, Парасковиевке, Ивановском, Клещиевке. Все эти населенные пункты расположены в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Боевые действия продолжаются», — подчеркнула Маляр.

Ранее в этот день Министерство обороны РФ сообщило об очередной попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать на южнодонецком направлении. Оборонное ведомство подчеркнуло, что противник «понес значительные потери и к утру 5 июня был отброшен на исходные позиции».

В тот же день Минобороны РФ показало видео уничтожения техники украинских боевиков при попытке их крупномасштабного наступления на южнодонецком направлении в зоне специальной военной операции. С беспилотного летательного аппарата (БПЛА) снят процесс поражения техники ВСУ, которая двигалась по полю между полосами лесопосадок.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.