Что-то пошло не танк: почему ВСУ не начинают контрнаступление

Весна заканчивается, а украинская армия так и не начала давно обещанное контрнаступление. Среди возможных причин возникшей паузы эксперты называют удачную работу ВКС России по тылам противника, сложности с мобилизацией, недостаточные темпы поставок западной техники . «Известия» разбирались в том, когда всё-таки ВСУ могут пойти в атаку.

Что известно о боевых действиях

После занятия российскими силами Артемовска (Бахмута) в зоне боевых действий установилось относительное затишье . Бойцы ЧВК «Вагнер» завершают зачистку города, а также передают свои позиции подразделениям Министерства обороны. Украинские силы пытаются давить на город с флангов, но заметных успехов не имеют. Обе стороны при этом говорят о снижении количества столкновений.

На других участках фронта обстановка также относительно стабильная . В ЛНР российские войска ведут ограниченные наступательные операции к северо-востоку от Купянска и к югу от Кременной, взяли в полукольцо населенный пункт Белогоровка. В Запорожской области фиксируют периодические прилеты с украинской стороны, но скорого начала контрнаступления ВСУ не ожидают. «Ситуация продолжает оставаться стабильно напряженной и находится под контролем Российской армии», — говорит председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Сотрудники ЧВК «Вагнер» в Артемовске Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

При этом ранее представители Киева обещали в конце нынешней весны уже праздновать безоговорочную победу . Так, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что в конце мая обязательно прогуляется по набережной Ялты. «Я включу там телефон, и мы с вами поговорим. В это время все русские оттуда уже уедут», — заявлял он украинским журналистам. Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, которого в Киеве считают одним из самых проницательных прогнозистов, также обещал, что до конца весны ВСУ войдут в Крым.

Масштабной атаки на российские позиции, однако, не последовало. Представители украинской власти при этом делают всё более сдержанные заявления. Например, всё тот же Подоляк считает, что до начала контрнаступления пройдет «длительное время». Секретарь СНБО Алексей Данилов обещает, что украинские военные двинутся вперед, когда командиры решат, что смогут добиться «наилучшего результата», конкретных сроков не называет. Президент Зеленский с начала мая неоднократно говорил, что ВСУ требуется «еще немного времени».

Почему контрнаступление до сих пор не началось

Причин возникшей паузы может быть несколько. С одной стороны, ВКС России активно работают по тылам противника. Согласно ряду сообщений, из строя в последнее время были выведены высшие армейские руководители Украины . Чаще всего говорится о гибели или ранении главкома ВСУ Валерия Залужного, но из поля зрения пропали и другие генералы, например, исчез командующий теробороной Игорь Танцюра. Если украинские Вооруженные силы обезглавлены, то Киеву, Вашингтону и Брюсселю нужно время, чтобы заменить выбывших.

Кроме того, ВКС России активно работают по складам оружия и скоплениям техники . Наиболее впечатляющим стал удар по окрестностям Хмельницкого и Тернополя. Согласно сообщениям, там на воздух взлетели снаряды, содержавшие обедненный уран, последовали колоссальные взрывы. Жители западноукраинских регионов обсуждали резкий запах в воздухе и повышение уровня радиации. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев говорил, что радиоактивное облако двинулось в сторону Европы.

Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

В пользу этой версии могут свидетельствовать постоянные заявления украинского руководства о нехватке техники и боеприпасов. Об этом, в частности, говорил президент Зеленский в ходе турне по европейским странам и на саммите «большой семерки» в Японии. Согласно заявлениям украинских официальных лиц, больше всего Киев нуждается в авиации и средствах ПВО.

Другая возможная причина — нехватка личного состава. Наблюдатели отмечают постоянное ужесточение условий мобилизации на Украине. Так, 26 мая Зеленский подписал два закона. Один из них расширяет перечень медучреждений, где мужчины могут пройти медкомиссию, другой разрешает сотрудникам военкоматов вручать мужчинам повестки вне зависимости от места их воинского учета. Кроме того, за пределы страны перестали выпускать 17-летних подростков, потому что вставать на воинский учет надо уже в 16 лет.

В соцсетях при этом всё больше историй об ухищрениях, к которым прибегают сотрудники военкоматов. Так, в Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях мужчин похищают из частных домов, а потом силой удерживают в ТЦК (территориальных центрах комплектования). По выходным военкомы ходят по паркам крупных городов и отлавливают призывников, решившихся выйти с друзьями на пикник. В соцсетях также много свидетельств рукоприкладства. Так, в Черкассах после непродолжительной перепалки двое военных повалили будущего бойца ВСУ на землю, а третий несколько раз ударил мужчину в лицо.

Третья возможная причина — ВСУ продолжают искать бреши в российской обороне. Известно, что украинские военнослужащие периодически предпринимают попытки провести разведку боем, ищут стыки разных российских подразделений, проверяют уровень взаимодействия и связи. Впрочем, западные аналитики признают, что Российская армия построила обширную систему оборонительных рубежей, которая сильно осложняет вылазки.

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Так или иначе, но на Западе в последнее время звучат сдержанные оценки. Например, глава Генштаба США Марк Милли сказал, что Украина в краткосрочной перспективе не сможет добиться своих целей. По его словам, кровавые бои на Украине продолжатся, но в какой-то момент обе стороны вернутся к переговорам. Глава Генштаба Чехии Карел Ржехка заявил, что никто не может предсказать, чем закончится контрнаступление ВСУ. «Исход боевых действий зависит не только от танков и бронетранспортеров. Здесь слишком много неизвестных. Лично я считаю, что мы должны готовиться и к плохому сценарию — долгой войне», — сказал он.

Что говорят эксперты

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин утверждает, что контрнаступление не отменили, а перенесли.

— Причины понятны. Организовать масштабную атаку — большая и сложная задача. Нужно снять с хранения технику, кое-что отремонтировать, переправить на Украину. Параллельно набрать и обучить личный состав, провести боевое слаживание. Это комплексное, многофакторное мероприятие. Неудивительно, что сроки сдвинулись. Думаю, в итоге наступление ВСУ начнется до 12–15 июня, — отмечает собеседник.

Полковник в отставке, военный аналитик Анатолий Матвийчук полагает, что наступления ВСУ вообще не будет.

— Страны Запада поставили всего 60 танков, примерно 20 орудий ствольной артиллерии, не предоставили авиации. Это не те силы, с которыми можно идти в масштабную атаку. Нет ни огневого, ни воздушного превосходства. Я думаю, Украина будет и дальше просить о новых поставках и дополнительном финансировании, а в контрнаступление не пойдет, — подчеркивает он.

Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

Политолог Дмитрий Солонников говорит, что не стоит серьезно относиться к заявлениям украинских политиков и военачальников о той или иной дате контрнаступления.

— В первую очередь это дезинформация, создание «серого шума», который призван помешать российской стороне хорошо подготовиться к нападению. Мы видим, что сроки у ВСУ сдвинулись, но ничего критического для Украины пока не произошло. Вероятно, атака начнется летом. Российскому командованию нельзя расслабляться, нужно сохранять концентрацию и продолжать готовиться к боевым действиям, — заключает он.