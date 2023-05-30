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На Украине заявили о получении 60 западных танков

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Фото: Global Look Press/dpa/Armin Weigel
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили 60 танков западного производства. Об этом сообщил министр обороны страны Алексей Резников во вторник, 30 мая.

«В коалицию [по поставкам танков] Leopard входят Германия, Польша, Нидерланды, Швеция, Португалия, Испания и Канада. Пока у нас около двух батальонов по 30 танков Leopard в каждом, то есть всего около 60», — передает его слова ТАСС из интервью медиагруппе Funke.

Резников указал, что Франция поставила киевскому режиму колесные танки AMX-10RC, Великобритания — Challenger, а США — Abrams.

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Ранее, 29 мая, сообщалось, что на американском тренировочном полигоне Графенвур в Германии начались тренировки на танках Abrams 200 украинских военнослужащих. ВСУ тренируются боевым стрельбам на учебных танках.

27 мая журнал Newsweek отметил, что, по мнению экспертов, после поставок Западом танков ВСУ столкнутся с трудностями в вопросах обучения, логистики и координации танковых войск с другими частями Вооруженных сил. Военнослужащим придется интегрировать незнакомые и сложные системы, а также учитывать характеристики новых танков в переменчивых погодных условиях, говорилось в публикации.

В середине мая Пентагон сообщил, что США обучат ВСУ не только управлению танками М1А1 Abrams, но и их обслуживанию. Тогда же 31 танк Abrams был доставлен в Германию для обучения украинских военных.

О решении американского президента Джо Байдена поставлять танки Abrams стало известно 25 января. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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