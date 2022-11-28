В офисе Зеленского помечтали о прямом эфире с набережной Ялты через полгода

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что через шесть месяцев хочет сделать включение с набережной в Ялте. Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала украинского агентства УНИАН в понедельник, 28 ноября.

«Через шесть месяцев поеду в Ялту и расскажу о судьбе Крыма», — сказал Подоляк.

До этого, 25 ноября, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что был бы не против рассмотреть варианты, предусматривающие присоединение Крыма к стране невоенным путем.

19 ноября глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в интервью изданию Politico заявил о намерении Киева «вернуть полуостров». Он выразил уверенность в том, что «кампания по возвращению Крыма состоится», однако сроки ее начала не уточнил.

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал подобные заявления властей Украины о захвате Крымского полуострова неадекватными. Все цели специальной военной операции (СВО) должны быть выполнены в полной мере, и это позволит обезопасить население Крыма, добавил он.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, в свою очередь, заявлял, что попытки президента Украины и всего киевского режима посягнуть на российский Крым обернутся для них крахом.

Ранее, 19 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Крым является неотъемлемой частью РФ и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.