Вооруженные силы Украины (ВСУ), дислоцированные на купянском направлении, утратили инициативу и перешли к обороне после успешных ударов авиации и артиллерии российских сил. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко 13 июня.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил (ВС) России был нанесен ряд успешных огневых ударов по сосредоточению личного состава, вооружения и техники, а также полевым складам с боеприпасами украинских боевиков. В результате понесенных потерь подразделения ВСУ утратили инициативу и перехшли к оборонительным действиям, резюмировал он в разговоре с ТАСС.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал, что позициям ВС РФ на южнодонецком направлении удалось обратить противника в бегство благодаря самоотверженности замкомандира отряда «Шторм» по военно-политической работе, прапорщика Сергея Акопяна. Благодаря грамотным действиям замкомандира были уничтожены две боевые бронированные машины и более 20 националистов.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» констатировал, что после понесенных потерь враг отступил.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.