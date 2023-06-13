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Марочко сообщил о переходе ВСУ в оборону на купянском направлении

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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Вооруженные силы Украины (ВСУ), дислоцированные на купянском направлении, утратили инициативу и перешли к обороне после успешных ударов авиации и артиллерии российских сил. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко 13 июня.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил (ВС) России был нанесен ряд успешных огневых ударов по сосредоточению личного состава, вооружения и техники, а также полевым складам с боеприпасами украинских боевиков. В результате понесенных потерь подразделения ВСУ утратили инициативу и перехшли к оборонительным действиям, резюмировал он в разговоре с ТАСС.

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Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал, что позициям ВС РФ на южнодонецком направлении удалось обратить противника в бегство благодаря самоотверженности замкомандира отряда «Шторм» по военно-политической работе, прапорщика Сергея Акопяна. Благодаря грамотным действиям замкомандира были уничтожены две боевые бронированные машины и более 20 националистов.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» констатировал, что после понесенных потерь враг отступил.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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