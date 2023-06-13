Позиции российских войск на южнодонецком направлении удалось удержать под натиском противника и обратить его в бегство благодаря самоотверженности замкомандира отряда «Шторм» по военно-политической работе, рассказал 13 июня начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Заместитель командира отряда «Шторм» по военно-политической работе прапорщик Сергей Акопян командовал личным составом, который отражал наступление превосходящих сил противника на одном из участков южнодонецкого направления. Получив ранение, он продолжил управление подразделением», — цитирует его «РИА Новости».

Результатом грамотных действий прапорщика Акопяна стали две уничтоженные боевые бронированные машины и более 20 националистов, добавил Чехов. После понесенных потерь враг отступил.

Также Чехов рассказал, что на южнодонецком направлении расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили танк и живую силу противника западнее Великой Новоселки, а силы ПВО сбили украинский беспилотник «Фурия».

13 июня корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал о том, какое значение имеет Времевской выступ на запорожском направлении для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и объяснил, почему борьба за этот участок идет днем и ночью. Также он показал работу российских военнослужащих по уничтожению противника.

10 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также САУ Caesar.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.