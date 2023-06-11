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ВС РФ поразили украинские полевые казармы на донецком направлении

Российские артиллеристы поразили на донецком направлении несколько полевых казарм ВСУ
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Бойцы Южной группировки ВС РФ обстреляли пункты дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что расчеты гаубиц Д-30 нанесли несколько прицельных ударов снарядами калибра 122 мм по домам в населенном пункте Первомайское, в которых украинские боевики обустроили полевые казармы. Огневую работу артиллеристов корректировали операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) батальона «Спарта».

«Наказываем периодически. На Тоненьком и Северном, которые на северных окраинах Донецка, они уже у нас так не гуляют. Теперь перенесли огонь подальше, где они пока были расслаблены», — поделился служащий артдивизиона с позывным Аргун.

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Ранее в этот день стало известно, что совместными усилиями группы «Юг» и батальона «Спарта» был уничтожен скрытый миномет ВСУ, представляющий серьезную угрозу для российских военнослужащих.

Тогда же начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев рассказал, что авиация поразила опорные пункты ВСУ, а артиллерия уничтожила огневые позиции противника. Отмечается, что авиация Южной группировки войск ликвидировала опорные пункты в районе населенных пунктов Белогоровка, Красное, Клещиевка и Новгородское.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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