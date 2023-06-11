Артиллеристы группировки «Юг» уничтожили скрытый миномет ВСУ
Артиллеристы группировки войск «Юг» ВС РФ по наводке операторов беспилотного летательного аппарата (БПЛА) батальона «Спарта» уничтожили скрытый миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 11 июня, рассказал «РИА Новости» боец артиллерийского дивизиона с позывным Аргун.
«Скрытые минометы противника представляют смертельную угрозу. До 7 км уничтожит любую цель, находящуюся за укрытиями, в окопах, дотах (долговременная огневая точка. — Ред.). Если условия местности не позволяют прятаться в лесополосе, ВСУ прячут свою артиллерию в жилых районах. Им главное, чтобы их не обнаружили и не могли уничтожить стрельбой по настильной траектории», — рассказал Аргун.
Расчеты гаубиц Д-30 при корректировке огня оператором БПЛА батальона «Спарта» нанесли по заданной цели точечный удар снарядами калибра 122 мм.
Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что авиация поразила опорные пункты ВСУ, а артиллерия уничтожила огневые позиции противника. Отмечается, что авиация Южной группировки войск ликвидировала опорные пункты в районе населенных пунктов Белогоровка, Красное, Клещиевка и Новгородское.
Накануне Минобороны сообщило об уничтожении боевой бронированной техники ВСУ западного производства на запорожском направлении. Там ликвидацию техники осуществили экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52.
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в этот же день заявил, что на южнодонецком и запорожском направлениях общие потери ВСУ за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также САУ Caesar.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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