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Артиллеристы группировки «Юг» уничтожили скрытый миномет ВСУ

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Артиллеристы группировки войск «Юг» ВС РФ по наводке операторов беспилотного летательного аппарата (БПЛА) батальона «Спарта» уничтожили скрытый миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 11 июня, рассказал «РИА Новости» боец артиллерийского дивизиона с позывным Аргун.

«Скрытые минометы противника представляют смертельную угрозу. До 7 км уничтожит любую цель, находящуюся за укрытиями, в окопах, дотах (долговременная огневая точка. — Ред.). Если условия местности не позволяют прятаться в лесополосе, ВСУ прячут свою артиллерию в жилых районах. Им главное, чтобы их не обнаружили и не могли уничтожить стрельбой по настильной траектории», — рассказал Аргун.

Расчеты гаубиц Д-30 при корректировке огня оператором БПЛА батальона «Спарта» нанесли по заданной цели точечный удар снарядами калибра 122 мм.

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Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что авиация поразила опорные пункты ВСУ, а артиллерия уничтожила огневые позиции противника. Отмечается, что авиация Южной группировки войск ликвидировала опорные пункты в районе населенных пунктов Белогоровка, Красное, Клещиевка и Новгородское.

Накануне Минобороны сообщило об уничтожении боевой бронированной техники ВСУ западного производства на запорожском направлении. Там ликвидацию техники осуществили экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в этот же день заявил, что на южнодонецком и запорожском направлениях общие потери ВСУ за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также САУ Caesar.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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