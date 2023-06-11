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Группировка «Юг» поразила опорные пункты и огневые позиции ВСУ

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев 11 июня сообщил, что авиация поразила опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ), а артиллерия уничтожила огневые позиции противника.

Отмечается, что авиация Южной группировки войск ликвидировала опорные пункты в районе населенных пунктов Белогоровка, Красное, Клещиевка и Новгородское.

По словам Астафьева, артиллерия ВС РФ уничтожила три огневые позиции минометов калибра 120 мм в Верхнекаменском и Красном, а также склад боеприпасов в районе Белой Горы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в Авдеевке.

Кроме того, российскими военнослужащими был нанесен удар по командному пункту 10-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Рай-Александровки.

«Также ракетные удары реактивными системами залпового огня «Торнадо-С» нанесены по скоплению живой силы противника в районе населенного пункта Дружковка, пункту временной дислокации 116-й бригады теробороны ВСУ в районе Калиновки, по скоплению живой силы, вооружений и военной техники противника в районе Елизаветовки», — приводит его слова ТАСС.

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Накануне Минобороны сообщило об уничтожении боевой бронированной техники ВСУ западного производства на запорожском направлении. Там ликвидацию техники осуществили экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в этот же день заявил, что на южнодонецком и запорожском направлениях общие потери ВСУ за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также САУ Caesar.

До этого, 9 июня, минометный расчет ВС РФ подавил опорный пункт украинских боевиков на участке их ожидаемой атаки на запорожском направлении. Слаженная работа оператора беспилотников и минометного расчета позволила подавить активность противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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