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В Совфеде предрекли США сильное разочарование в контрнаступлении ВСУ

Джабаров: НАТО в шоке от того, как легко российские военные сжигают ее расхваленную технику
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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США могут сильно разочароваться в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 15 июня «Известиям» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Прошло почти 10 дней или больше с начала контрнаступления украинской армии, а, по сути, они ничего не достигли, даже не вскрыли нашу оборону, первую линию. Продвижение километр сюда, километр обратно — это, конечно, не контрнаступление», — сказал сенатор.

Джабаров указал на то, что ВСУ теряют огромное количество западной техники, что является шоком для стран НАТО.

«Они не предполагали, что наши войска так спокойно будут жечь их расхваленную технику. Поэтому я думаю, что может наступить большое разочарование у американцев, у них выборы на носу, то есть получается, не в коня корм. Дают, дают [технику], гибнет огромное количество украинских солдат», — заключил он.

«Лучше бы они там наступали. Для нас лучше»
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Накануне бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились во время проведения контрнаступления. По мнению Макгрегора, описанные в украинских отчетах «достижения» наступления ВСУ находятся далеко от зоны боевых действий, поэтому не имеют никакой ценности. Например, украинские войска могут показать «два или три разрушенных здания», которые захвачены и находятся в 15–25 км от линии обороны Российской армии.

В тот же день врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ во время контрнаступления на запорожском направлении не продвинулись ни на шаг. Он сообщил, что к этому моменту боевые действия идут на Времевском выступе на границе Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Газета The Washington Post сообщила, что неуспешное контрнаступление ВСУ может негативно отразиться на отношениях Киева со странами Запада. В частности, авторы статьи указали, что невыдающиеся успехи украинского контрнаступления могут дать новые аргументы в пользу критиков западной помощи Киеву.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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