Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет длительным и превратится для украинской стороны в настоящую мясорубку. Об этом 19 июня написала газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что российские минные поля являются самым сложным препятствием для украинских боевиков. На них уже потеряно значительное количество танков и другой бронетехники.

По мнению авторов статьи, для эффективного наземного штурма требуется массированная поддержка с воздуха. ВСУ же не обладают необходимым количеством боевых самолетов и вертолетов. В сложившихся условиях наступательные действия на заранее подготовленные и укрепленные российские позиции не могут быть удачными для Киева.

«Первые неудачи украинцев служат свидетельством того, что их наступление превратится в долгую и смертоносную мясорубку и не станет повторением того успеха, который они продемонстрировали в Харьковской области в конце прошлого лета», — говорится публикации.

Между тем, 20 июня, заместитель главы украинского минобороны Анна Маляр признала, что в ходе контрнаступления ВСУ столкнулись с трудностями и сопротивлением. По ее словам, на некоторых участках украинские боевики осуществляют наступление, в то время как на других участках ВСУ находятся в обороне, сдерживая наступление российских сил. При этом она пообещала, что главный удар «еще впереди».

В этот же день военный эксперт Василий Дандыкин предположил в беседе с «Известиями», что украинское контрнаступление закончится ориентировочно через три недели.

Также военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что украинские боевики после первых недель неудач пересмотрели планы и цели наступления, но стратегических задач на поле боя они уже не решат.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в тот же день заявил, что ВСУ с 4 июня предприняли 263 атаки позиций сил РФ в зоне СВО. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг. По словам Шойгу, ВСУ продолжают предпринимать попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

16 июня президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, заявил о больших потерях у ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией. Президент уточнил, что в момент его выступления ВСУ безуспешно пытались прорвать позиции РФ на Времевском выступе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.