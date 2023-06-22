Шойгу отметил снижение темпов наступления украинских националистов

Украинские националисты в течение 16 дней пытались вести наступление. Однако по итогу боевики только снизили его темпы, о чем в четверг, 22 июня, сообщил российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

«После проведения 16 дней активных боевых действий, понеся существенные потери, в настоящий момент [противник] занимается перегруппировкой и перекомплектованием, собирает части батальонов», — сказал он в ходе доклада президенту России Владимиру Путину о ситуации на фронте во время совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

В свою очередь секретарь Совбеза Николай Патрушев уточнил, что в период с 4 по 21 июня потери украинской стороны в живой силе составили 13 тыс. человек. Российские силы также лишили боевиков 246 танков, в том числе 13 бронемашин западного образца.

Однако, несмотря на потери, у противника сохраняются силы на дальнейшее наступление. Российская сторона учитывает этот факт и отталкивается от него при подготовке к дальнейшим боевым действиям, указал Шойгу.

Ранее этим же днем, 22 июня, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на запорожском фронте украинские боевики, несмотря на все попытки пробить оборону, не смогли продвинуться дальше серой зоны. Накануне, 21 июня, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предрек провал наступательной деятельности украинских сил.

По данным Министерства обороны РФ, тем же днем Вооруженные силы России за сутки отразили 10 атак радикалов с Украины на донецком направлении, где потери противника в живой силе составили до 400 человек. Еще две атаки были пресечены российскими военнослужащими на запорожском участке.

О проблемах с контрнаступлением заявляли и в самом Киеве. Так, президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс в боевых действиях оказался медленнее, чем ожидалось. В украинском министерстве обороны также указали, что националистам приходится сталкиваться со сложностями и яростным сопротивлением.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.