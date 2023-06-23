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NYT заявила об отсутствии быстрых прорывов ВСУ в контрнаступлении

NYT: начало наступления Украины не принесло быстрых прорывов
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Начало контрнаступления не принесло никаких быстрых прорывов, продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет медленно. Об этом написала газета The New York Times.

Как передает издание, в настоящее время успех наступления будет зависеть от того, как смогут себя проявить подготовленные на Западе украинские военные. Власти США надеются, что ВСУ смогут получить преимущество, отметили в газете.

«Но продвижение для Украины идет медленно, и даже сторонники американского способа (ведения боевых действий. — Ред.) признают, что начало контрнаступления пока не принесло никаких быстрых прорывов», — сказано в материале.

Газета указала на то, что Киев предпочитает не обсуждать потери, но подчеркнула, что условия боя являются серьезным вызовом для ВСУ. Поясняется, что из-за выстроенных ВС РФ сетей минных полей, противотанковых ловушек и других средств защиты, а также практически голой равнинной местности вдоль большей части южного фронта украинская армия становится уязвимой.

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Ранее, 22 июня, телеканал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного военного представителя США сообщил, что контрнаступление Украины проходит не так, как ожидали страны Запада. Один из собеседников CNN указал, что контрнаступление находится на ранней стадии. США и их союзники хотят подождать до июля, прежде чем оценивать ход боевых действий.

В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в течение 16 дней пытались вести наступление, однако к настоящему моменту снизили его темпы. По его словам, украинские войска понесли существенные потери.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс контрнаступления не оправдал первоначальных ожиданий. Он объяснил «медленное продвижение» ВСУ тем, что часть маршрутов заминирована.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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