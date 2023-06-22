CNN заявил о неоправданных ожиданиях Запада от контрнаступления Украины

Контрнаступление Украины проходит не так, как ожидали страны Запада. Об этом 22 июня сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного военного представителя США.

По словам одного из них, контрнаступление «не оправдывает ожиданий ни на одном из направлений». Российские линии обороны оказались хорошо укрепленными, что затрудняет их прорыв украинскими силами, отмечают источники. Кроме того, российские силы подавили украинскую бронетехнику ракетными ударами и минами и более эффективно применяли авиацию.

Собеседники CNN указали, что контрнаступление находится на ранней стадии. США и их союзники хотят подождать до июля, прежде чем оценить ход боевых действий.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что коллективный Запад продолжает оказывать давление на Киев, чтобы он воевал до последнего солдата.

Также 22 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение 16 дней пытались вести наступление, однако к настоящему моменту снизили его темпы. По его словам, украинские войска понесли существенные потери.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс контрнаступления не оправдал первоначальных ожиданий. Он объяснил «медленное продвижение» ВСУ тем, что часть маршрутов заминирована.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.