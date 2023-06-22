В Кремле заявили о давлении Запада на Киев на фоне неудач контрнаступления

Коллективный Запад продолжает оказывать давление на Киев, чтобы он воевал до последнего солдата. Об этом в четверг, 22 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос журналистов, приближают ли неудачи украинской армии в ходе контрнаступления начало мирных переговоров.

«Что касается возможного разлада в коллективном Западе и продолжающегося экстраординарного давления на Киев, с тем чтобы они продолжали воевать до последнего солдата, это очевидно», — сказал он.

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение 16 дней пытались вести наступление, однако к настоящему моменту снизили его темпы. По его словам, украинские войска понесли существенные потери.

21 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предрек провал наступательной деятельности украинских сил.

До этого, 20 июня, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх рассказала об уверенности Пентагона в том, что Киев имеет все необходимые мощности для продолжения наступления, но ему необходимо время.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс контрнаступления не оправдал первоначальных ожиданий. Он объяснил «медленное продвижение» ВСУ тем, что часть маршрутов заминирована.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.