Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин зажег свечу у монумента «Скорбящая мать» в Музее Победы
Происшествия
ФСБ задержала в Мелитополе готовивших подрыв железной дороги диверсантов СБУ
Общество
Пожар на складе в Ростовской области ликвидирован
Мир
ЕС перевел Украине очередной транш макрофинансовой помощи в €1,5 млрд
Политика
Политолог заявил о недопущении Россией вступления Украины в НАТО
Общество
Мосгорсуд продлил арест журналиста WSJ Гершковича до конца августа
Общество
Пожар на рынке в Ростовской области локализован на площади 2 тыс. кв. м
Общество
С марта 280 тыс. жителей новых регионов оформили российские пенсии
Авто
Hyundai представила новый кроссовер Musa
Общество
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Мир
Пленные бойцы ВСУ рассказали о подготовке военных западными инструкторами
Армия
Шойгу отметил снижение темпов наступления украинских националистов
Армия
В ВМФ РФ сообщили о планах оснастить «Цирконами» все строящиеся фрегаты
Сюжет:

В Кремле заявили о давлении Запада на Киев на фоне неудач контрнаступления

Песков: Запад продолжает давить на Киев, чтобы он воевал до последнего украинца
0
Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коллективный Запад продолжает оказывать давление на Киев, чтобы он воевал до последнего солдата. Об этом в четверг, 22 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос журналистов, приближают ли неудачи украинской армии в ходе контрнаступления начало мирных переговоров.

«Что касается возможного разлада в коллективном Западе и продолжающегося экстраординарного давления на Киев, с тем чтобы они продолжали воевать до последнего солдата, это очевидно», — сказал он.

Непроходимые поля: российская армия отбила все атаки ВФУ
Противник вязнет в минных заграждениях, установленных нашими саперами, отмечают эксперты

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение 16 дней пытались вести наступление, однако к настоящему моменту снизили его темпы. По его словам, украинские войска понесли существенные потери.

21 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предрек провал наступательной деятельности украинских сил.

До этого, 20 июня, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх рассказала об уверенности Пентагона в том, что Киев имеет все необходимые мощности для продолжения наступления, но ему необходимо время.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс контрнаступления не оправдал первоначальных ожиданий. Он объяснил «медленное продвижение» ВСУ тем, что часть маршрутов заминирована.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023