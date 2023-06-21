Путин заявил об уничтожении 245 танков и 678 бронемашин ВСУ

По состоянию на ночь 21 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала контрнаступления потеряли 245 танков и 678 бронемашин. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 21 июня после встречи с выпускниками военных вузов, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о ситуации на линии соприкосновения.

По словам главы государства, сейчас российские силы наблюдают затишье в украинском контрнаступлении из-за огромных потерь личного состава и техники ВСУ.

Российский лидер предположил, что на данный момент украинские войска занимаются тем, что комбинируют из понесших большие потери бригад новые подразделения и занимаются восстановлением боеспособности.

«Пока активных наступательных действий не проводится <...>. При этом на сегодняшний день мы видим, что наступательный потенциал пока не исчерпан, есть и резервы», — указал Путин.

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