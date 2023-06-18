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Путин заявил о подтверждении на Украине его слов о потерях ВСУ в контрнаступлении

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин в закрытой части общения с военкорами отметил, что его слова о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления подтверждают на Украине «между собой в разговорах». Фрагмент беседы показали 18 июня в программе «Москва. Кремль. Путин», его выложил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника, они между собой в разговорах это подтверждают. Каналов очень много», — заключил Путин.

Президент, рассказывая об источниках информации, через которые Россия подучает оперативные данные, сказал, что и они и противник получают информацию через похожие средства связи. Противник слушает Россию, а Россия слушает противника. «Очень многое стекается ко мне», — подытожил глава государства.

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Ранее, 13 июня, на встрече с военкорами президент сравнил потери Украины и России в ходе контрнаступления ВСУ. Тогда он утверждал, что «потери российских военных в 10 раз меньше, чем у украинских войск».

16 июня, в ходе выступления на ПМЭФ-2023 Путин также сказал о больших потерях ВСУ при контрнаступлении и добавил, что Украина уже потеряла 186 танков и 418 бронемашин с начала контрнаступления.

14 июня бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились во время проведения контрнаступления. По его словам, описанные в украинских отчетах «достижения» наступления ВСУ находятся далеко от зоны боевых действий, поэтому не имеют никакой ценности.

13 июня Путин заявил, что украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня и продолжается до сих пор. По его словам, ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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