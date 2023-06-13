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Путин сравнил потери Украины и России в ходе контрнаступления ВСУ

Путин: Россия несет в 10 раз меньше потерь, чем Украина, ведущая контрнаступление
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Фото: Global Look Press/Pavlo_bagmut
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Потери российских военных при отражении контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 10 раз меньше, чем у украинских войск. Об этом заявил во вторник, 13 июня, президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

«Россия несет в 10 раз меньше потерь, чем Украина», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что у ВСУ в ходе контрнаступления, которое продолжается с 4 июня, «неблагоприятная ситуация» с потерями и «они приближаются к катастрофическим». В частности Путин указал, что по личному составу у украинских войск безвозвратных потерь 50 на 50 в отличие от России.

При этом президент отметил, что потери личного состава российских Вооруженных сил должно озвучить Минобороны РФ. Также он сообщил, что в ходе контрнаступления российские силы потеряли 54 танка, часть из которых подлежит восстановлению. Потери ВСУ за это же время составили более 160 танков и 25-30% поставленной Западом техники.

Ранее, 9 июня, президент России Путин констатировал начало контрнаступления ВСУ, которое, по его словам, началось с 4 июня. При этом он отметил, что за пять дней наступательных действий противник не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий.

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Украинский президент Владимир Зеленский со своей стороны подтвердил начало контрнаступления. Об этом он сказал 10 июня во время пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо в Киеве. Однако подробностей наступательной операции он не привел.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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