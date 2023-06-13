Путин сравнил потери Украины и России в ходе контрнаступления ВСУ

Потери российских военных при отражении контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 10 раз меньше, чем у украинских войск. Об этом заявил во вторник, 13 июня, президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

«Россия несет в 10 раз меньше потерь, чем Украина», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что у ВСУ в ходе контрнаступления, которое продолжается с 4 июня, «неблагоприятная ситуация» с потерями и «они приближаются к катастрофическим». В частности Путин указал, что по личному составу у украинских войск безвозвратных потерь 50 на 50 в отличие от России.

При этом президент отметил, что потери личного состава российских Вооруженных сил должно озвучить Минобороны РФ. Также он сообщил, что в ходе контрнаступления российские силы потеряли 54 танка, часть из которых подлежит восстановлению. Потери ВСУ за это же время составили более 160 танков и 25-30% поставленной Западом техники.

Ранее, 9 июня, президент России Путин констатировал начало контрнаступления ВСУ, которое, по его словам, началось с 4 июня. При этом он отметил, что за пять дней наступательных действий противник не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий.

Украинский президент Владимир Зеленский со своей стороны подтвердил начало контрнаступления. Об этом он сказал 10 июня во время пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо в Киеве. Однако подробностей наступательной операции он не привел.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.