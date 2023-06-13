Путин прокомментировал ход контрнаступления Украины

Президент России Владимир Путин во вторник, 13 июня, заявил, что масштабное украинское контрнаступление, с использованием резервов, началось 4 июня и продолжается прямо сейчас. На эту тему он высказался на встрече с военными корреспондентами.

Глава государства отметил, что прямо сейчас заслушал очередной доклад по этому вопросу. В докладе говорилось, что на шахтерском направлении идет атака со стороны Украины, но далеко ВСУ не продвинулись. При этом, Путин заявил, что потери Киева в ходе контрнаступления в личном составе приближается к катастрофическим.

«Ни на одном из участков противник успеха не имел. У них большие потери. Для нас, конечно, слава богу. Там и структура у них потерь такая, неблагоприятная. Что я имею ввиду — вот из всех потерь они приближаются к оценке, которую можно назвать катастрофической по личному составу», — сказал Путин.

По его словам, соотношение потерь между Россией и Украиной можно охарактеризовать как 1 к 10. Потери российской стороны по личному составу президент назвать не стал, предложив это сделать Минобороны.

Ранее, 11 июня, американский журналист, бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что ВСУ понесли большие потери при попытках наступления в Запорожской области, что стало неприятной новостью для украинского президента Владимира Зеленского. Брайен подчеркнул, что 47-я механизированная бригада является «пожалуй, лучшей» в ВСУ, но даже у ее состава не получилось отбросить российские войска.

Зеленский 10 июня подтвердил начало контрнаступления. Об этом он сказал во время пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо в Киеве. Однако подробностей наступательной операции он не привел.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.