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Путин прокомментировал ход контрнаступления Украины

Путин: ни на одном из направлений противник успеха не имел
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Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
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Президент России Владимир Путин во вторник, 13 июня, заявил, что масштабное украинское контрнаступление, с использованием резервов, началось 4 июня и продолжается прямо сейчас. На эту тему он высказался на встрече с военными корреспондентами.

Глава государства отметил, что прямо сейчас заслушал очередной доклад по этому вопросу. В докладе говорилось, что на шахтерском направлении идет атака со стороны Украины, но далеко ВСУ не продвинулись. При этом, Путин заявил, что потери Киева в ходе контрнаступления в личном составе приближается к катастрофическим.

«Ни на одном из участков противник успеха не имел. У них большие потери. Для нас, конечно, слава богу. Там и структура у них потерь такая, неблагоприятная. Что я имею ввиду — вот из всех потерь они приближаются к оценке, которую можно назвать катастрофической по личному составу», — сказал Путин.

По его словам, соотношение потерь между Россией и Украиной можно охарактеризовать как 1 к 10. Потери российской стороны по личному составу президент назвать не стал, предложив это сделать Минобороны.

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Ранее, 11 июня, американский журналист, бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что ВСУ понесли большие потери при попытках наступления в Запорожской области, что стало неприятной новостью для украинского президента Владимира Зеленского. Брайен подчеркнул, что 47-я механизированная бригада является «пожалуй, лучшей» в ВСУ, но даже у ее состава не получилось отбросить российские войска.

Зеленский 10 июня подтвердил начало контрнаступления. Об этом он сказал во время пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо в Киеве. Однако подробностей наступательной операции он не привел.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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