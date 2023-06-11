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В США заявили о больших потерях у ВСУ в Запорожской области

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Зеленский узнал неприятную новость о потерях у ВСУ
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Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери при попытках наступления в Запорожской области, что стало неприятной новостью для украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в воскресенье, 11 июня, заявил американский журналист, бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен.

Как написал автор на своей странице в Substack, большие потери в рядах украинских войск и их неудачи при попытке наступления — «новость, которую не хотел слышать» Зеленский, приехавший в подконтрольную Киеву часть Херсонской области.

«Русским удалось подбить много украинских танков, в том числе поставленные французами AMX-10 и переданные Германией Украине танки Leopard. Русские также уничтожили критически важный радар Hensoldt TRML-4D AESA, часть системы ПВО Iris-T, которая была размещена в зоне боевых действий для поддержки украинских сил», — отметил журналист.

Брайен подчеркнул, что 47-я механизированная бригада является «пожалуй, лучшей» в ВСУ, но даже у ее состава не получилось отбросить российские войска. Он добавил, что украинская бригада обучалась в странах — членах НАТО, была оснащена оборудованием и техникой, в том числе реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Неизвестно, какой общий ущерб был нанесен данной бригаде, однако, по словам экс-сотрудника Пентагона, другие подразделения были «разгромлены», в результате чего некоторые батальоны отказались продолжать бой.

Автор также отметил, что и у России, и у Украины есть крупные резервные силы, которые в дальнейшем можно будет развернуть.

Состав наступления: ВФУ ввели в действие свои стратегические резервы
Их хватит на пять-шесть дней атак, после чего противнику придется перейти к глухой обороне, предполагают эксперты

Ранее, 10 июня, Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВСУ в ходе пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо в Киеве. Подробностей контрнаступления и его стадии он не привел.

Также 10 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются наступать в ночное время на запорожском участке фронта. По его словам, общая группировка ВСУ на запорожском направлении превышает 100 тыс.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ началось. Об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии, объяснил глава государства.

Президент добавил, что за пять дней наступления противник не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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