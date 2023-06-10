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Группировку ВСУ на запорожском направлении оценили в 100 тыс. боевиков

Рогов: общая группировка ВСУ на запорожском направлении составляет свыше 100 тысяч
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что общая группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении превышает 100 тыс. Такой оценкой он поделился в субботу, 10 июня, в беседе с «РИА Новости»

«Общая группировка ВСУ на запорожском направлении, по нашим данным, превышает 100 тыс. боевиков. На данный момент непосредственно в наступлении задействована сравнительно небольшая группа», — заявил Рогов.

Кроме того, по его мнению, Киев пока не задействовал основные резервы, сохраняя их в отдалении от линии фронта в подконтрольной украинским войскам части Запорожской и Днепропетровской областях.

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Ранее в этот день Рогов рассказал о срыве Вооруженными силами России очередной попытки наступления ВСУ. Накануне он сообщил, что ВСУ ведут обстрел из тяжелых видов вооружения на ореховском и пологовском участках фронта на запорожском направлении. Позднее стало известно об успехах РФ: прицельных ударах артиллерии и запуске противотанковых управляемых ракет (ПТУР) по технике противника.

В тот же день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в течение суток ВСУ продолжали попытки ведения наступательных действий на южнодонецком и запорожском направлениях. Многочисленные атаки были отражены, а сам противник понес ощутимые потери в живой силе и технике.

8 июня командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении Александр Романчук рассказал, что ВСУ не смогли внезапно атаковать российскую армию. Первые крупные потери украинские силы понесли при попытке преодоления минного поля, где они тут же лишились четырех танков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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