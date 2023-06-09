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В районе Времевского выступа отражено четыре атаки ВСУ

Вооруженные силы РФ отразили четыре атаки ВСУ в районе Времевского выступа
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Фото: РИА Новости
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В районе Времевского выступа отражено четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило 9 июня Министерство обороны РФ.

«В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. В районе Времевского выступа подразделениями группировки войск «Восток» отражено четыре атаки противника, проводимых силами до двух батальонных тактических групп, усиленных танками, в районах населенных пунктов Левадное Запорожской области, Новоселка, Сторожевое и Нескучное Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Как сообщило Минобороны РФ, ночью Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотных летательных аппаратов.

«Все назначенные объекты поражены. В результате ударов нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий», — отмечается в сообщении.

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Отмечается, что общие потери ВСУ на запорожском направлении за сутки составили до 680-ти украинских военнослужащих, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, а также самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции.

9 июня командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении Александр Романчук рассказал, что ВСУ не смогли внезапно атаковать российскую армию. Первые крупные потери украинские силы понесли при попытке преодоления минного поля, где они тут же потеряли четыре танка. После этого в работу включились российские расчеты ракетных комплексов.

В этот же день сообщалось, что минометный расчет ВС РФ подавил опорный пункт украинских боевиков на участке их ожидаемой атаки на запорожском направлении. Слаженная работа оператора беспилотников и минометного расчета позволила подавить активность противника.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что ВСУ ночью пытались прорвать оборону на запорожском направлении. По словам министра, силы разведки своевременно обнаружили противника и нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.

Ранее, 8 июня, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ предприняли новую попытку контрнаступления на участке запорожского направления между Ореховым и Токмаком.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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