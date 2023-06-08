Рогов заявил о новой попытке контрнаступления ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку контрнаступления на участке запорожского направления между Ореховым и Токмаком. Соответствующее заявление в четверг, 8 июня, сделал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В данный момент возобновились активные боевые действия на участке между Ореховым и Токмаком. Нацисты идут на верную смерть — «экспрессы к Бандере» работают без остановки», — написал он.

Российские войска удерживают свои позиции в активной обороне, добавил Рогов.

Ранее, 6 июня, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта. Он указал на сорванные попытки наступления, «противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм».

Между тем 8 июня Шойгу отметил, что ВСУ в ночь на четверг пытались прорвать оборону на запорожском направлении. По словам министра, силы разведки своевременно обнаружили противника и нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.

В этот же день Рогов сообщил, что ВСУ потерпели поражение при попытке провести атаку в Запорожской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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