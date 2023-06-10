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В Запорожской области сообщили о срыве очередной попытки наступления ВСУ
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В Запорожской области сообщили о срыве очередной попытки наступления ВСУ

Рогов: российские военные сорвали наступление боевиков ВСУ на запорожском направлении
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Фото: ТАСС/STANISLAV KRASILNIKOV
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Российские артиллеристы сорвали очередную попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) плотным прицельным огнем. Об этом в субботу, 10 июня, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он рассказал, что после мощной огневой атаки украинские боевики запустили в небо сигнальные ракеты, чтобы обнаружить позиции российских военных. Затем они бросили в атаку бронегруппы. Кроме того, ВСУ пытались зайти со стороны минных полей, предварительно отправив туда иностранную технику для разминирования.

«То ли техника некачественная, то ли боевики ВСУ не умеют ею пользоваться, но в результате движения со стороны минных полей часть нацистов взлетели на воздух. Русские артиллеристы встретили наступающие силы врага плотным прицельным огнем», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

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Накануне Рогов сообщил, что ВСУ ведут обстрел из тяжелых видов вооружения на ореховском и пологовском участках фронта на запорожском направлении. Позднее он рассказал о первых успехах РФ: прицельных ударах артиллерии и запуске противотанковых управляемых ракет (ПТУР) по технике неприятеля.

В тот же день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в течение суток ВСУ продолжали попытки ведения наступательных действий на южнодонецком и запорожском направлениях. Многочисленные атаки были отражены, а сам противник понес ощутимые потери в живой силе и технике.

8 июня командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении Александр Романчук рассказал, что ВСУ не смогли внезапно атаковать российскую армию. Первые крупные потери украинские силы понесли при попытке преодоления минного поля, где они тут же лишились четырех танков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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