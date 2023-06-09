Реклама
Прямой эфир
Мир
Конгресс США подготовил проект резолюции о передаче Киеву ракет ATACMS
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Общество
МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе ГСМ в Уфе
Армия
Politico указала на успехи РФ при отражении контрнаступления Украины
Мир
ВСУ начали новую попытку контрнаступления в Запорожской области
Спорт
Теннисист Рууд второй год подряд вышел в финал «Ролан Гаррос»
Мир
Премьер-министр Польши выступил против наплыва мигрантов в ЕС
Мир
Партию фальшивых купюр на сумму $1 млрд изъяли спецслужбы Турции
Спорт
ЦСКА продлил контракт с защитником Игорем Дивеевым до 2028 года
Мир
Прокуратура в США будет добиваться скорейшего суда над Трампом
Общество
Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий теракта на ГЭС
Мир
МАГАТЭ даст оценку ударам БПЛА ВСУ по распределителю Запорожской ТЭС
Сюжет:

ВСУ начали новую попытку контрнаступления в Запорожской области

0
Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские боевики начали масштабное контрнаступление на запорожском направлении. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил источник «Известий».

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наступать на ореховом участке фронта, где идут бои на протяжении двух последних дней.

Как уточнил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, ВСУ ведут обстрел из тяжелых видов вооружения на ореховском и пологовском участках фронта.

«Параллельно на минимальном удалении от ЛБС (линии боевого соприкосновения — ​Ред.) противником проводится переброска бронетехники и живой силы. Всё говорит о том, что в ближайшее время нацисты начнут новый штурм», — добавил он.

По словам Рогова, российские военнослужащие находятся на своих позициях в полной боевой готовности. Позже он рассказал о первых успехах РФ: прицельных ударах артиллерии и запуске противотанковых управляемых ракет (ПТУР) по технике неприятеля.

«Мы каждый день идем на штурм, как в последний раз»
Спецрепортаж «Известий» из расположения бойцов, освобождающих Марьинку

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в течение суток ВСУ продолжали попытки ведения наступательных действий на южнодонецком и запорожском направлениях. Многочисленные атаки были отражены, а сам противник понес ощутимые потери в живой силе и технике.

Тогда же командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении Александр Романчук рассказал, что ВСУ не смогли внезапно атаковать российскую армию. Первые крупные потери украинские силы понесли при попытке преодоления минного поля, где они тут же лишились четырех танков.

Ранее, 8 июня, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что ВСУ ночью пытались прорвать оборону на запорожском направлении. По его словам, силы разведки своевременно обнаружили противника и нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023