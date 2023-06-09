ВСУ начали новую попытку контрнаступления в Запорожской области

Украинские боевики начали масштабное контрнаступление на запорожском направлении. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил источник «Известий».

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наступать на ореховом участке фронта, где идут бои на протяжении двух последних дней.

Как уточнил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, ВСУ ведут обстрел из тяжелых видов вооружения на ореховском и пологовском участках фронта.

«Параллельно на минимальном удалении от ЛБС (линии боевого соприкосновения — ​Ред.) противником проводится переброска бронетехники и живой силы. Всё говорит о том, что в ближайшее время нацисты начнут новый штурм», — добавил он.

По словам Рогова, российские военнослужащие находятся на своих позициях в полной боевой готовности. Позже он рассказал о первых успехах РФ: прицельных ударах артиллерии и запуске противотанковых управляемых ракет (ПТУР) по технике неприятеля.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в течение суток ВСУ продолжали попытки ведения наступательных действий на южнодонецком и запорожском направлениях. Многочисленные атаки были отражены, а сам противник понес ощутимые потери в живой силе и технике.

Тогда же командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении Александр Романчук рассказал, что ВСУ не смогли внезапно атаковать российскую армию. Первые крупные потери украинские силы понесли при попытке преодоления минного поля, где они тут же лишились четырех танков.

Ранее, 8 июня, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что ВСУ ночью пытались прорвать оборону на запорожском направлении. По его словам, силы разведки своевременно обнаружили противника и нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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